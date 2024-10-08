عدلي القيعي يكشف حقيقة استقالته من رئاسة شركة الكرة بالأهلي

قال عدلي القيعي، خبر استقالتي من شركة الكرة بالأهلي أنا كنت منتظرة من شهر فبراير الماضي، منذ أن قمت بإجراء تعديلات في الهيكلة الإداري في الشركة.

وتابع القيعي أنه تعرض لمثل هذه الشائعات المغرضة خلال فترة مجلس محمود طاهر، ولكن لم يكن محمود طاهر هو من يقوم بمثل هذه الألاعيب الصغير، ولكن ناس ممن تواجد حواليه.

وأضاف القيعي أن المؤلم أنه يعلم من وراء تغذية هذا الأمر، ولكنه لم يرغب في ذكر اسمه على أمل أن يتوقف عن افتعال هذه الصغائر.

مسئولو شركة الكرة لا يتقاضون مرتبات

وأكد عدلي القيعي أن مجلس إدارة شركة الكرة في الأهلي لا تتقاضى أى مرتبات بكامل تشكيلته

وتابع عدلي القيعي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو من طلب منه أن يترأس شركة الكرة في الأهلي عقب استقالة ياسين منصور.

موعد استقالة عدلي القيعي من شركة الكرة بالأهلي

وأوضح عدلي القيعي، أنه بعد توقف الحملة التي طالته في شهر فبراير الماضي، سلمت الخطيب ورقة الاستقالة وطلبت منه أن يضعها في جيبه، ولكنه طلب مني عرض الاستقالة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم 14 أكتوبر الجاري.

وأكل القيعي: أرغب في الاستمتاع بالعمل الإعلامي دون أن تكون عليَّ أي قيود نتيجة لتولي مسؤولية معينة.