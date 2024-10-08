الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عدلي القيعي يكشف حقيقة استقالته من رئاسة شركة الكرة بالأهلي

عدلي القيعي رئيس
عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

قال عدلي القيعي، خبر استقالتي من شركة الكرة بالأهلي أنا كنت منتظرة من شهر فبراير الماضي، منذ أن قمت بإجراء تعديلات في الهيكلة الإداري في الشركة.

وتابع القيعي أنه تعرض لمثل هذه الشائعات المغرضة خلال فترة مجلس محمود طاهر، ولكن لم يكن محمود طاهر هو من يقوم بمثل هذه الألاعيب الصغير، ولكن ناس ممن تواجد حواليه.

وأضاف القيعي أن المؤلم أنه يعلم من وراء تغذية هذا الأمر، ولكنه لم يرغب في ذكر اسمه على أمل أن يتوقف عن افتعال هذه الصغائر. 

مسئولو شركة الكرة لا يتقاضون مرتبات 

وأكد عدلي القيعي أن مجلس إدارة شركة الكرة في الأهلي لا تتقاضى أى مرتبات بكامل تشكيلته

وتابع عدلي القيعي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو من طلب منه أن يترأس شركة الكرة في الأهلي عقب استقالة ياسين منصور.

 

موعد استقالة عدلي القيعي من شركة الكرة بالأهلي

وأوضح عدلي القيعي، أنه بعد توقف الحملة التي طالته في شهر فبراير الماضي، سلمت الخطيب ورقة الاستقالة وطلبت منه أن يضعها في جيبه، ولكنه طلب مني عرض الاستقالة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم 14 أكتوبر الجاري.

وأكل القيعي: أرغب في الاستمتاع بالعمل الإعلامي دون أن تكون عليَّ أي قيود نتيجة لتولي مسؤولية معينة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عدلى القيعى الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب شركة الكرة بالاهلي

مواد متعلقة

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ أحمد فتحي ويعلق على أزمة الشناوي وجماهير الأهلي

عدلي القيعي يكشف مشكلة درع الدوري الجديد وموقفه من انتخابات اتحاد الكرة

منة عدلي القيعي تعلن خطبتها للفنان يوسف حشيش

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة ويكشف الشكل الأمثل لبطولة الدوري (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد مكالمة محمد رمضان وفاروق، تطورات جديدة في أزمة حكام السوبر المصري

الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

مختار مختار: الأهلي يستعد لإبرام صفقتين أحدهما أجنبية، ويوجه رسالة لإمام عاشور

عدلي القيعي يكشف حقيقة استقالته من رئاسة شركة الكرة بالأهلي

القومي للاتصالات يكشف موعد بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

محمد عبد الجليل يكتب: ألووو ألووو، الرادار اختفى يا فندم، صرخة عسكري المرور تكشف أغرب واقعة سرقة بالجيزة.. السائقون: من النهاردة مفيش مخالفات.. والسوشيال ميديا تقود إلى القبض على المتهم

منوعات

المزيد

نوع نادر من العث يسافر لأكثر من 7 آلاف كيلومتر

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بحدوث كثير من المشكلات والأزمات

لماذا يحرص اليهود على الحياة أكثر من المشركين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية