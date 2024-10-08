مختار مختار: الأهلي يستعد لإبرام صفقتين أحدهما أجنبية، ويوجه رسالة لإمام عاشور

الأهلي، أكد مختار مختار رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أنهم يعملون على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بصفقتين جديدتين، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات مع محمد الشناوي حارس الفريق لتجديد عقده.

المراكز التي يسعى الأهلي لتدعيمها

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي: "من أساسيات عملنا نبحث عن الصفقات بالتعاون مع محمد رمضان ونعمل على دعم الخط الهجومي للفريق خلال الفترة المقبلة، وان شاء الله نوفق في اختياراتنا".

إمام عاشور، فيتو

صفقة أجنبية وأخرى محلية

وأضاف: "نريد إدخال دماء جديدة في الفريق وشغلنا الشاغل هو تواجد عنصر قوي في الفريق حتى نواصل النجاحات، ومن الممكن أن نجد عنصر محلي مع عنصر أجنبي في الصفقات، ولا نريد الاستعجال ولا يوجد أسماء حتى الآن، ونحن نعمل أيضًا مع إدارة الإسكاوتنج".

نتمنى عودة علي معلول

وأكمل مختار مختار: "نتمنى عودة علي معلول بالتأكيد وأن يكون في مستواه، وكرة القدم لا تظل على حالها، نعمل على تطوير الأكاديميات وتواجد رموز الأهلي سيكون بأدوار إشرافية وليس كمدربين".

توقيت السوبر صعب ونسعى للتتويج باللقب

وواصل رئيس لجنة التخطيط بالأهلي: "توقيت بطولة كأس السوبر المصري صعب للغاية، لأن اللاعبين يحتاجون إلى إجازة بعد ضغط كبير من المباريات، ونتمنى عودة اللاعبين إلى مستواهم الطبيعي، وتحقيق البطولة بالطبع لأننا لا نكتفي بالعمل والأداء الجيد فقط". وتابع: "نعمل على تجديد عقد محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء".