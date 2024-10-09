هل تخلى حزب الله عن غزة مقابل وقف إطلاق النار في لبنان؟ مسؤول لبناني يفجر مفاجأة

الحرب على لبنان، كشف مسئول فى الحكومة اللبنانية أن قيادات حزب الله اللبنانية تخلت عن شرط تطبيق هدنة في قطاع غزة، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي رفض ذكر أسمه.

وقال: “لطالما أكدت قيادات الحزب أن الأعمال القتالية عبر الحدود لن تتوقف حتى تنهي إسرائيل الحرب في غزة”.

ووفقًا لوكالة "رويترز" فقد ظهر تخلي حزب الله عن ذلك الشرط، جليًا، في خطاب بثه التلفزيون لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي أصبح الآن المسؤول الأعلى في الحزب بعد استشهاد الأمين العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية.

ورغم تعهده بمواصلة دعم جانب حماس والفلسطينيين في معركتهم ضد إسرائيل، إلا أن قاسم قال إنه يدعم جهود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله، للتوصل إلى هدنة، دون وضع شروط مسبقة.

وأضاف "نؤيد الحراك السياسي، الذي يقوده بري بعنوانه الأساس وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أنه "أن تابع العدو حربه، فالميدان يحسم ونحن أهل الميدان ولن نستجدي حلا".

وتحدث قياديان أقل مرتبة في حزب الله أخيرًا، عن هدنة في لبنان من دون ربطها بغزة.

بينما نقلت "رويترز" عن القيادي الكبير في "حماس" سامي أبو زهري أن أعضاء الحركة لا يزالون "واثقين من موقف حزب الله من ربط أي اتفاق بوقف الحرب في غزة"، مستشهدا ببيانات سابقة لحزب الله.

مجموعة من الضغوط

لكن مسؤولًا في الحكومة اللبنانية، قال للوكالة إن حزب الله عدل عن موقفه بسبب مجموعة من الضغوط، بما في ذلك النزوح الجماعي للأفراد من الدوائر الانتخابية الرئيسية حيث يعيش أنصار الحزب في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القرار جاء أيضًا بسبب تكثيف إسرائيل حملتها البرية واعتراض بعض الأطراف السياسية اللبنانية على موقف حزب الله.

ومؤخرًا، دعا مشرعون كبار من الطوائف الأخرى في المشهد السياسي اللبناني إلى إصدار قرار لإنهاء القتال لا يربط مستقبل لبنان بحرب غزة.

وقال الزعيم وليد جنبلاط الاثنين "لن نربط مصيرنا بمصير غزة".