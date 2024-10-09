هيئة البث الإسرائيلية: إصابة مستشار وزير المالية الإسرائيلي في معارك الجنوب اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة شموئيل بوخاريس مستشار وزير المالية الإسرائيلي في معارك الجنوب اللبناني بحسب خبر عاجل للقاهرة الإخبارية.
غارات إسرائيلية تستهدف بيروت
جدير بالذكر ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل شنت غارات متواصلة على بلدة الخيام في جنوب لبنان.
وفي وقت سابق شن الطيران الإسرائيلي، عدة غارات عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار كبير في المكان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة الكفاءات التابعة لبلدية المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار بالمباني السكنية في المنطقة".
انفجارات ضخمة وعنيفة
وأضافت أن "الغارات على الضاحية الجنوبية تجاوزت الأربع، واستهدفت مناطق متعددة وتسببت بانفجارات ضخمة وعنيفة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.