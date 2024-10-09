الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: إصابة مستشار وزير المالية الإسرائيلي في معارك الجنوب اللبناني

قصف جنوب لبنان، فيتو
قصف جنوب لبنان، فيتو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة شموئيل بوخاريس مستشار وزير المالية الإسرائيلي في معارك الجنوب اللبناني بحسب خبر عاجل للقاهرة الإخبارية.

غارات إسرائيلية تستهدف بيروت 

جدير بالذكر ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل شنت غارات متواصلة على بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق شن الطيران الإسرائيلي، عدة غارات عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار كبير في المكان.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة الكفاءات التابعة لبلدية المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار بالمباني السكنية في المنطقة".

انفجارات ضخمة وعنيفة

وأضافت أن "الغارات على الضاحية الجنوبية تجاوزت الأربع، واستهدفت مناطق متعددة وتسببت بانفجارات ضخمة وعنيفة".

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على بلدة الخيام بجنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يشن 4 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت


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