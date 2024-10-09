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تضامن الفيوم تطلق مبادرة بعنوان "فرحهم بشنتطهم"

مبادرة فرحهم بشنطتهم
مبادرة فرحهم بشنطتهم بالفيوم، فيتو

وزعت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم، كمية من الشنط والأدوات المدرسية مجانًا ضمن مبادرة "فرحهم بشنتطهم"، على الأطفال من الأسر غير القادرة، بالتعاون مع أحدي المؤسسات الخيرية، وفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم.

الهدف من تفعيل مبادرة فرحهم بشنطتهم

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم،  أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتعاون بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

واضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن الهدف من مبادرة "فرحهم بشنتطهم" تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتعميق مفاهيم التضامن الإنساني والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد بكل فئاته لخلق روح التعاون والمساندة بين الجميع.

التعليم علي رأس أولويات الجمعيات الأهلية

وأوضح ان الجمعيات الاهلية تضع الجانب التعليمى على رأس أولويات عملها فى جميع أنشطتها ونجحت خلالها فى دعم كبير للطلاب الأيتام وتوزيع ألاف من الشنط والأدوات المدرسية، وتطوير ودعم عشرات المدارس والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

أنشطة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الفيوم

يذكرأن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات  ومنها  تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى..

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