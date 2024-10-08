جامعة الفيوم تنظم معسكرا كشفيا ومسابقة للرسم على الأسفلت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

نظمت جامعة الفيوم، عددًا من الأنشطة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، فقد نظمت إدارة الجوالة مسابقة (الكادج) الريادي الكشفي ويتضمن محاكاة وتصميم مجسمات ترمز للحرب كأبراج المراقبة الدبابات والطائرات وغيرها، ويشارك في المسابقة طالبان من كل كلية بكليات الجامعة المختلفة.

كما نظمت إدارة الاتحاد والمعسكرات نشاط الرسم على الإسفلت بمناسبة انتصارات أكتوبر ومسابقة تصميم عملة تذكارية، ويشارك فيها طالبان من كل كلية، وسيتم تكريم أول ثلاث مراكز بكل مسابقة.

دوري الكرة الخماسية للعاملين بالجامعة

يذكر أن اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الفيوم، نظمت مسابقة في كرة القدم الخماسية للعاملين بالجامعة، خلال الفترة من14سبتمبر الماضي حتى يوم 10 اكتوبر الجاري، واقيمت علي ملاعب الجامعة تحت الأضواء.

الفرق الفائزة بالمراكز الاولي

وقال عمرو ماضي المشرف علي اللجنة الرياضية، إن عدد الفرق المشاركة في المسابقة 8 فرق، "فريق نجوم الجامعة، فريق إدارة المستشفى، فريق إدارة الأمن الجامعي، فريق المدن الجامعية، فريق كلية الزراعة، فريق جراحة القلب، فريق طوارئ المستشفى، فريق الباطنة".

واضاف أن المسابقة جرت بنظام الدوري من دور واحد، وكيف فيها كل قوانين اللعبة ماعدا الاوفسايد، وقد فاز في فريق نجوم الجامعة بالمركز بالمركز لأول، وفاز فريق المدن الجامعية بالمركز الثاني، كما فاز الكابتن علي علي بلقب أفضل حارس مرمى، وحاز الكابتن مصطفى عبد الحليم على لقب أفضل لاعب.

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