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مياه الفيوم تعلن موعد افتتاح مركز خدمة عملاء إبشواي بعد تطويره

مركز خدمة عملاء مياه
مركز خدمة عملاء مياه الشرب ابشواي الفيوم، فبتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه سيتم افتتاح مركز خدمة عملاء مركز ابشواي،لتقديم خدماته لأهالي المركز، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تطويره وتجهيزه بأحدث الوسائل لتقديم خدمة متميزة لأهالي مركز أبشواي، وفقا لرؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

أقسام مركز خدمة العملاء الجديد بأبشواي بعد تطويره

ويضم مركز خدمة العملاء بأبشواي،  فرع لخدمة المركز،  وفرع الإيرادات، ومركز لشحن العدادات مسبقة الدفع، ومركز صيانة شبكات المياه والصرف الصحي بمركز أبشواي،  ووحدة لنظم المعلومات ضمن مشروعات المبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

أهداف تطوير مركز خدمة عملاء أبشواي

ويعد المشروع إضافة كبيرة للبنية التحتية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم تنفيذه بأعلى معايير الجودة والكفاءة،  وتم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتطوير. مركز خدمة العملاء بمركز أبشواي، أحد عناصر خطة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء بفاعلية وسرعة، وبأحدث الأجهزة والبرامج لتحقيق رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، ويعد انعكاسا للرؤية المستقبلية نحو تقديم الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والاستدامة.

خدمات مركز العملاء الجديد بمركز أبشواي

وسيتيح مركز خدمة العملاء بمركز ابشواي للمواطنين وأهالي الفيوم، طلبات اشتراكات المياه، والاستعلام عن فواتير المياه وسدادها، وخدمات تسجيل القراءة، وشحن العدادات مسبقة الدفع، وتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مدار 24 ساعة.

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