تضامن الفيوم تقدم 5071 قرضا حسنا لتطوير المشروعات الصغيرة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، عن تسليم 5071 قرضا حسنا، لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تطوير مشروعاتهم وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، من خلال التوسع في المشروعات، بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعمل في هذا المجال في قرى ومدن الفيوم.

هدف تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وقال جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن تطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بقري ومدن الفيوم، وتحويلهم من أسر تحتاج إلي دعم مادي إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي.

عناصر خطط التضامن الاجتماعي لتطوير الأسر الأولى بالرعاية

يذكر أن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية ضمن خطط مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، لتطوير معيشة الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، كما أن خطط تطوير الأسر الأكثر احتياجا تشمل توزيع مساعدات موسمية وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران والأسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء، وتنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الاثاث والاجهزة الكهربائية بالمجان.

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