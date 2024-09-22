تضامن الفيوم تكشف عن إجراء 3256 عملية قلب مفتوح لغير القادرين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن القوافل الطبية التي نفذتها خلال الشهور الماضية من العام الجاري، أنجزت 3256 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانية لمرضى القلب غير القادرين بقري ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومستشفي جامعة الفيوم.

الجمعيات الأهلية في الفيوم تعمل بروح الفريق الواحد

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، " أن الجمعيات الأهلية في الفيوم، تعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى".

دعم مرضى القلب غير القادرين والأطفال المولودين بعيوب خلقية بالقلب

وتابع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الجمعيات الأهلية منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية لغير القادرين، من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة عالية بالمجان، كما يتم إجراء الجراحات اللازمة لحالات الأطفال المولودين بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب بمعهد القلب ومستشفى قصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة.

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