الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين في 3 قرى

قوافل طبية مجانية
قوافل طبية مجانية بالفيوم، فيتو

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية مجانية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية قلهانه بمركز سنورس، وقرية السلام بمركز إطسا، وقرية ابو كساه بمركز إبشواي، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، ومستشفى  جامعة الفيوم.

الخدمات المقدمة من القافلة للمرضي المستهدفين

تضمنت القافلة الطبية، توقيع الكشف  على المرضى المستهدفين، في كل التخصصات  (أمراض الصدر والرئتين – الرمد وأمراض العيون  – العظام – المخ والأعصاب – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة – الأطفال – الباطنة والحميات  –  البولية).

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب المفتوح، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

مشاركات الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع

وأشار إلى أن الجمعيات  بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها  تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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