يرحل المحتل ويبقى أهل الأرض، أول رد من حماس على صفقة نفي السنوار إلى السودان

وصف القيادي في حركة حماس الفلسطينية عزت الرشق، ما نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية عن إبعاد قادة الحركة إلى السودان، بـ"الكلام السخيف".

إبعاد حماس أو قادتها من غزة هو حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق

وقال الرشق، في بيان له، إن "حماس موجودة في فلسطين، تقاتل العدو الذي يحتل فلسطين"، مؤكدا أن "إبعاد حماس أو قادتها من غزة هو حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق".

وأضاف أن "المنطق يقتضي أن يرحل المحتل المجرم ويبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون".

لا صلة لحكومة السودان من قريب أو بعيد بنفى قادة حركة حماس

وردت وزارة الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء، على ما أثارته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن تل أبيب قد تسمح لرئيس حركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، وقادة الحركة الباقين على قيد الحياة بمغادرة قطاع غزة إلى الخرطوم، كجزء من صفقة تبادل للأسرى.

وحسب صحيفة "السوداني"، أصدرت الخارجية السودانية، بيانا قالت فيه إنه "لا صلة لحكومة السودان من قريب أو بعيد بما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بشأن نية تل أبيب نفي قادة حركة حماس إلى السودان".

واعتبرت الوزارة، في بيانها، أن "الزج باسم السودان في هذا الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للإساءة إليه، وصرف الانتباه عن ما يتعرض إليه من عدوان خارجي تدعمه دوائر إقليمية معروفة".

يحيى السنوار

إمكانية التوصل إلى صفقة تفضي بإطلاق سراح الرهائن

وكانت صحيفة "هآرتس"، قد كشفت الأحد الماضي، أن "مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، يدرسون إمكانية التوصل إلى صفقة تفضي بإطلاق سراح الرهائن، تشمل السماح بخروج زعيم "حماس"، يحيى السنوار، من قطاع غزة إلى السودان".

وذكرت الصحيفة أن "مسؤولين إسرائيليين يدرسون إمكانية موافقة السنوار، ومسؤولين كبار آخرين في "حماس"، الذين ما زالوا في غزة، على الخروج إلى السودان، كجزء من خطوة ستجعل من الممكن إنهاء حكم "حماس" في غزة، وتحرير الرهائن".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الصفقة قد تشمل أيضًا "رفع تجميد أصول "حماس"، التي جمدها السودان قبل نحو 3 سنوات، بعد إلغاء الولايات المتحدة إدراجها للسودان، كدولة راعية للإرهاب".

قتل السنوار ومسؤولين كبار آخرين في حماس

ونوّهت الصحيفة بأن نتنياهو، "صرح مرات عدة، في الأشهر الأخيرة، بأنه لن يصر على قتل السنوار ومسؤولين كبار آخرين في "حماس"، ولا يستبعد إمكانية نفيهم إلى دولة ثالثة، كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب".

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين "يأملون في أن يفضّل السنوار، الخروج من غزة إلى دولة ثالثة، بدلا من الموت في الأنفاق، حيث سيتمكن من إعادة بناء البنية التحتية لـ"حماس" والعودة في وقت لاحق إلى غزة، في هيئة المنتصر، وفق تفكيره المحتمل".