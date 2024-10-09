الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حماس تضع شرطين لا ثالث لهما لاستكمال الصفقة مع إسرائيل

غزة، فيتو
غزة، فيتو

الحرب على غزة  ، أكد مسؤول العلاقات الوطنية لحركة "حماس" في لبنان أيمن شناعة أن قيادة حماس لا ترى أي جدوى من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى قبل وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وقال شناعة: "أي اتفاق يجب أن يبدأ بوقف كامل وفوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وحتى ذلك الحين، لا جدوى من الحديث عن صفقة تبادل أسرى. فليستمروا في الاعتقاد بأن المقاومة ضعيفة، ولكن لا يزال هناك جبهات كثيرة يمكن أن تلقن العدو درسًا".

وأشار إلى أن الحركة مستعدة لوقف إطلاق النار، لكن بسبب موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم تنجح المفاوضات.

حيث أشار نتنياهو أكثر من مرة بأن المفاوضات تكون تحت النار.

وأكد كبير مفاوضي حركة حماس ونائب رئيس مكتبها السياسي خليل الحية الأحد الماضي أن إسرائيل لا تزال تعرقل مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد عام من الحرب على غزة ورغم مرونة الحركة.

وصرح نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة عن الديمقراطيين كامالا هاريس بأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية والزعماء العرب من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

يذكر أن الولايات المتحدة تشارك في الجهود الدبلوماسية مع الوسطاء القطريين والمصريين، الرامية إلى عقد صفقة بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين الطرفين.

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