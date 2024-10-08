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خارج الحدود

الخارجية السودانية ترد على مزاعم إسرائيل بنفي السنوار وقادة حماس إلى الخرطوم

السنوار، فيتو
السنوار، فيتو

ردت وزارة الخارجية السودانية على ما أثارته بعض وسائل إعلام العبرية أن إسرائيل قد تسمح لـ يحيى السنوار، وقادة حماس الباقين على قيد الحياة بمغادرة قطاع غزة إلى الخرطوم كجزء من صفقة تبادل الأسرى.

 وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا قالت فيه إنّه لا صلة لحكومة السودان من “قريب أو بعيد” بما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بشأن نية تل أبيب نفي قادة حركة حماس إلى السودان.

واعتبرت الوزارة في بيانها  أن الزج باسم السودان في هذا الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للإساءة إليه، وصرف الانتباه عن ما يتعرض إليه من عدوان خارجي تدعمه دوائر إقليمية معروفة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد قالت إن إسرائيل قد تسمح لـ يحيى السنوار،  وقادة حماس الباقين على قيد الحياة بمغادرة قطاع غزة إلى السودان كجزء من صفقة تبادل الأسرى.

وأكدت أن مثل هذه الخطة يمكن أن تشمل إلغاء تجميد أصول حماس التي جمدتها الحكومة السودانية قبل حوالي ثلاث سنوات.

‏‎وبحسب الصحيفة "مما يزيد هذه الخطة تعقيدا أن السودان يعيش حاليا حربا، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يضمن لقادة حماس الوفاء بوعودهم".


‏‎ويُزعم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يصر على القضاء على السنوار وغيره من قادة "حماس"، ولا يستبعد إمكانية طردهم إلى دولة ثالثة ضمن اتفاق لإنهاء الحرب.

 

مغادرة قطاع غزة

وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي دان سينور في شهر مايو من هذا العام، أشار نتنياهو إلى أن "هذه الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا ألقت حماس سلاحها واستسلمت وأعادت الرهائن. فكرة النفي موجودة، ويمكن مناقشتها دائما".

وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة "هآرتس" الشهر الماضي إن الحكومة الإسرائيلية قد تسمح للسنوار وعائلته والآلاف من مقاتلي "حماس" الذين يختارهم، بمغادرة قطاع غزة.

‏‎وأشار المصدر إلى أنه "إذا تم تنفيذ الخطة، فلن يطلق عليها رسميا اسم نفي أو استسلام.


وهذا من شأنه أن يسمح لإسرائيل بإنهاء الحرب والسماح للسنوار بمواصلة قيادة الحركة، على الرغم من ضعف نفوذه المباشر على قطاع غزة".

‏‎وبحسب الصحيفة: "تأمل إسرائيل أن يفضل السنوار مغادرة غزة والذهاب إلى دولة ثالثة بدلا من الموت في القطاع. وهذا سيمنحه فرصة في المستقبل لاستعادة الهياكل التنظيمية ومن ثم العودة إلى غزة.

ومن ناحية أخرى، سيكون لدى إسرائيل الوقت الكافي لتعقبه والقضاء عليه".

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وزارة الخارجية السودانية يحيى السنوار إسرائيل حكومة السودان حركة حماس

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