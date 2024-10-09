التأمين الصحي بالقليوبية: تشغيل 6 أسرة إضافية للقضاء على قوائم انتظار جراحات القلب المفتوح

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بـالقليوبية علي بدء تشغيل 6 أسرة رعاية إضافية بمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية وتوفير القوي البشرية واستكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية، لخدمة المرضي وتطبيقًا للمبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم انتظار جراحات القلب والصدر للأطفال.

مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتابع مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية

جاء ذلك خلال جولات مرور فجائية لمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية وعيادات بهتيم الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة تكثيف المرور والتواجد علي رأس العمل، والتواصل المباشر مع المواطنين، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة لجمهور الهيئة من المواطنين.

تأتي الخطوة في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والعيادات، والوقوف علي التحديات والمعوقات والعمل علي تذليلها، لضمان استمرارية تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وحرص مدير الفرع علي تفقد جميع أقسام المستشفى والرعايات والخدمات المعاونة، والصيدليات والمخازن، للتأكد من توافر كافة المستلزمات والاحتياجات، ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

التحقيق في تأجيل بعض العمليات ببهتيم للجراحات التخصصية

وتابع مدير الفرع، نسب الإشغال، وقوائم العمليات، موجهًا بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الإدارية في مكتب دخول المرضى، مؤكدًا علي بدء لستة العمليات في المواعيد المحددة.

ورصد مدير الفرع واقعة تقصير في تأجيل بعض العمليات، وطلب من إدارة المستشفى تقرير مفصل عن الواقعة للوقوف علي الأسباب، كما رصد مدير الفرع عدم إتباع معايير السلامة والجودة في المخازن والصيدليات، موجهًا إدارة الجودة بالمرور علي الصيدليات والمخازن ومتابعة تدريب الفرق وتطبيق معايير الجودة الشاملة ونظم الجودة اليابانية 5S، تماشيًا مع متطلبات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة علي المنشآت الصحية.

وأثناء جولته بقسم التخاطب لاحظ مدير الفرع، التسجيل الورقي لجلسات التخاطب للأطفال قبل وبعد عمليات زراعة القوقعة، موجهًا بميكنة الخدمة وتعظيم الاستفادة من نظم المعلومات.

كما تابع مدير الفرع، التشغيل التجريبي لجهاز الأشعة المقطعية الجديد، موجهًا بضرورة التشغيل الفعلي لخدمة مرضى جراحات القلب المفتوح والرعايات.

وحرص مدير الفرع علي التحدث والاستماع للمرضي بالمستشفي، للتأكد من مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث أشاد العديد من المرضى بجودة الخدمات المقدمة.

واستكمل مدير الفرع جولته بعيادات بهتيم الشاملة، لمتابعة انتظام العمل، وتواجد الأطباء في المواعيد المعلنة، ومناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطنين.

حيث استمع مدير الفرع، لمتطلبات المواطنين والتي ارتكزت بالأساس علي عجز بعض التخصصات الطبية كالعظام، والأوعية الدموية، بالإضافة إلى التكدس والزحام بمكتب حجز العيادات والأرشيف.

ووعد مدير الفرع، بتوفير احتياجات المواطنين من التخصصات الطبية، موجهًا إدارة الشئون الطبية بسد العجز من خلال تفعيل الواجب الوظيفي، وسرعة التعاقد مع الأطباء في تخصصات العظام والأوعية الدموية، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتكامل الخدمات بين العيادات، مع إتاحة الكشف للمرضى في العيادات القريبة لحين توفير التخصصات الطبية المطلوبة.

كما وجه مدير الفرع، بسرعة الإنتهاء من إدخال خاصية النداء الآلي لتنظيم حركة الدور في مكاتب التسجيل والصيدليات تيسيرًا علي المواطنين وتقليل التكدس والزحام وزمن انتظار المرضى.

وطلب مدير الفرع، من القائمين علي العمل بالعيادة ضرورة التواجد وسط المواطنين وبذل المزيد من الجهد للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة وتوفير كافة الإحتياجات، فضلًا عن توعية وتدريب فرق العمل علي طرق وآليات التواصل مع المواطنين، وحل متطلباتهم بسهولة ويسر.

موجهًا مديرين المناطق وإدارات الفرع وفريق الحوكمة بالتوسع في الزيارات الميدانية وتكثيف التواجد على أرض الواقع للوقوف على شكاوى ومتطلبات المواطنين، بما يضمن توفير أفضل الخدمات.