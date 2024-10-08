محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الرصف بشبرا الخيمة

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية موسعة بمدينة شبرا الخيمة شملت عددًا من المشروعات الجارية لرفع كفاءة شبكة الطرق، وتفقد أحوال النظافة والإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية. ورافق المحافظ في الجولة كل من اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

جولة لمحافظ القليوبية لمتابعة منظومة النظافة



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع بيجام بحي غرب شبرا الخيمة والذي يبلغ طوله 2 كيلو بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه ويقوم علي تنفيذ أعمال الرصف مديرية الطرق والكباري وتفقد المحافظ أعمال الرصف حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة الرابطة تمهيدا لوضع الطبقة السطحية حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة من كلية الهندسة لمعاينة أعمال الرصف والتأكد من مطابقتها للمواصفات مشددا على مراعاة مناسيب مطابق الصرف الصحي بالشارع لتتناسب مع مستوي الشارع دون ارتفاع أو انخفاض.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شارع 25 المتفرع من شارع بيجام وعلي الفور وجه المحافظ مسئولي شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال الجمع ومنع اي تراكات بالشارع مشددا ايضا علي مسئولي الحي بالتنسيق مع ادارة المرور لرفع اي سيارات متهالكة ومنع الانتظار الخاطي موجها ايضا بتحرير محاضر للمصانع التي تقوم بإلقاء مخلفاتها بالشوارع بنقاط التجميع.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع أحمد عرابي حيث تفقد الاعمال التي تتم، للاطمئنان على سير العمل وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع الرئيسية.

وتابع عطية أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطول 500 متر في الاتجاه الأيمن للشارع، وبعرض 50 مترا، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء طريق باتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل أيضًا إنشاء جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع.

ووجه محافظ القليوبية الشركة المنفذة للمشروع التابعة لهيئة الطرق والكباري، ببذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة العمل، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف.

يذكر أن المحافظة وضعت خطة لتطوير الشارع، حيث تم إدراجه ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم رصد مبلغ يصل إلى 40 مليون جنيه لتطوير الشارع، وبدأت الشركات بالفعل في تنفيذ أجزاء كبيرة منه، إلا أن العمل يتم بشكل مرحلي نظرا لحيوية الشارع.

وخلال جولة قام المحافظ بحملة لازالة الاشغالات والتعديات بشارع عرابي موجها خلال الحملة بإزالة الباعة الجائلين وكافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام وتم خلال الحملة، رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية المتواجدة بهذا النطاق، فضلا عن القيام برفع كل ما يشغل حرم الطريق العام من حواجز حديدية وكتل خرسانية وبراميل، بالإضافة إلى تكسير الأرصفة العشوائية المتواجدة أمام المحال التجارية، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

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