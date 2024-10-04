التأمين الصحي بالقليوبية يعقد الاجتماع الشهري لمديرات تمريض المستشفيات والعيادات

عقد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية الاجتماع الشهري لمديرات التمريض بالمستشفيات والعيادات، بحضور الدكتورة بثينة يوسف مدير عام الإدارة العامة للتمريض، وفريق إدارة التمريض بالهيئة والفرع.

ويأتي الاجتماع لمناقشة مؤشرات الأداء التمريضي، وسبل تجويد الأداء الوظيفي للطواقم التمريضية، إضافةً لعرض التحديات التي تواجه التمريض، وطرق التعامل معها، بهدف تقديم خدمات صحية تلبي طموحات المرضي وتوقعاتهم.

وأوضحت بشري العشري مديرة تمريض الفرع أن هذا الاجتماع يأتي إستمرارًا لحالة المتابعة المستمرة التي توليها إدارة التمريض بالهيئة لمستجدات العمل التمريضي، والاطلاع على آخر تطورات العمل ومشاريع تحسين الأداء وفق الخطة السنوية الموضوعة في هذا الشأن.

وفي كلمته قال الدكتور سيد جلال مدير الفرع، نعبر عن تقديرنا للجهد الكبير الذي تقوم به الطواقم التمريضية بكافة المستشفيات والعيادات في كل الظروف والأزمات على مدار الساعة دون كلل أو ملل.



وأكد أهمية بذل المزيد من الجهد والاتجاه نحو تجويد الخدمة والارتقاء بها من خلال تطبيق الخطط التي أعدت خصيصًا لهذا الغرض.

ومن جانبها أشادت الدكتورة بثينة يوسف مدير عام الإدارة العامة للتمريض بمجهودات الفرق التمريضية الفعالة والمؤثرة، وبما يقدمونه للمرضي من عمل جاد وعطاء ومهنية واقتدار علي مدار الساعة، فضلًا عن عملهم كفريق واحد تسوده روح التعاون والتميز في الأداء، لظهور الوحدات بصورة مشرفة للجميع.

وأكدت الدكتورة بثينة يوسف، أن إدارة التمريض بالهيئة حريصة علي تقديم كافة الأدوات والإمكانيات المتاحة لتحقيق أقصي استفادة، ورفع كفاءة القوى البشرية من التمريض والتدريب المستمر لهم، لتقديم خدمات تمريضية تفي بتوقعات جمهور الهيئة من المواطنين بجميع المنشآت.

وتناول الاجتماع مناقشة مشاريع تحسين الأداء ومعوقات العمل والاحتياجات الضرورية للاستمرار في الأداء المتميز، وانتهي الاجتماع بعدة توصيات منها: ضرورة التواجد على رأس العمل ومتابعة الأداء التمريضي، وتكليف فرق العمل بتقديم تقارير الجودة، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى لكافة أعضاء التمريض، والتعاون بين الأقسام المختلفة لمشاركة مشاريع التطوير ومتابعة التسليم والتسلم اليومي لأحوال المستشفى ومتابعة الأعمال اليومية والروتينية التي تحدث داخل الأقسام وترتيب السجلات والمخازن وتنظيمها طبقًا لمعايير الجودة وبالأخص في الطوارئ والعمليات والوحدات المغلقة والعيادات، مع التأكد من التزام الجميع بالسياسات والإجراءات، وتدريب الفرق عليها بصفة مستمرة.

بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية بهدف مناقشة كل مايخص تطوير الأداء التمريضي وتفعيل سياسة التدوير، وتوزيع التمريض بالشكل الأمثل وتغطية العجز والغيابات الطارئة، لخدمة المرضى بالأقسام والرعايات، مع الاستمرار في تقديم نماذج المرور الموحدة لتقييم الأداء والوقوف علي أحوال المستشفيات والعيادات.

ووجه مدير الفرع إدارة التدريب بضرورة الاستمرار فى البرامج التدريبية لتطوير أداء الفرق التمريضية فيما يخص مهارات التواصل وخطط الرعاية التمريضية ومعايير أمن وسلامة المرضي وكيفية التعامل مع الأجهزة الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والحضانات، مع تكليف مديرة التمريض ومسئولة التدريب بتخصيص يوم علمي شهريًا، لتبادل الخبرات في التعامل مع الحالات المرضية وعرض قصص النجاح والتحديات التي تواجه التمريض وطرق التعامل معها بهدف تقديم خدمة صحية ترتكز علي تلبية احتياجات المرضى وطبقا لمعايير الأداء التمريضي المتفق عليها.

وبنهاية الاجتماع كرمت الدكتورة بثينة يوسف، والدكتور سيد جلال، عناصر العمل المتميزة بمستشفى النيل، تقديرًا لمجهودهم وقدرتهم في تطبيق مشروع التسليم والتسلم بالشكل الأمثل، وإحداث فارق في تحسين مستوي الأداء وتجويد الخدمات في وقت قصير.

وذكر مدير الفرع أن هذا التكريم المستحق يعد رسالة لجميع العاملين، بأن المجتهد سيلقي التشجيع والتكريم اللائق لما يتم تحقيقه علي أرض الواقع من تحسين وتطوير مستمر على الرغم من وجود تحديات، وأن الحفاظ علي القمة أصعب من الوصول إليها مما يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والسعي نحو النجاح والتطوير.