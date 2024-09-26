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التأمين الصحي بالقليوبية يعلن استحداث عيادة جديدة في المنطقة الصناعية ببنها

عيادة التأمين الصحي
عيادة التأمين الصحي بالقليوبية، فيتو

حصل فرع التأمين الصحي بالقليوبية على موافقة تشغيل عيادة شاملة بالمنطقة الصناعية بمدينة بنها، في إطار تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي. 

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عيادة التأمين الصحي بالقليوبية

وأوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع أن العيادة الجديدة تأتي لخدمة العاملين وذويهم، وستقدم خدماتها لما يقرب من ٨٠٠٠ موظف، وتضم العيادة نخبة متميزة من الاستشاريين والأخصائيين، وتشمل قائمة الخدمات، عيادات الممارس، وعيادات (الباطنة العامة، الجهاز الهضمي والكبد، القلب، الصدرية، الأورام، النفسية والعصبية، الجراحة العامة، العظام، المسالك البولية، الأنف والأذن، والأوعية الدموية).

بالإضافة إلى خدمة صرف الدواء بالعيادة ومركز لخدمة العملاء تيسيرًا على العاملين بالشركة وعدم تحملهم مشقة الانتقال.

وأكد مدير فرع  القليوبية جاهزية التشغيل أول أكتوبر ٢٠٢٤ بعد إنهاء التعاقد مع الطواقم الطبية والإدارية، وتجهيز الصيدلية وتوفير أصناف الأدوية.

وتأتي الخطوة لتفعيل الشراكة بين فرع التأمين الصحي والقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في مناطق تقديم الخدمة لتقليل الضغط والتكدس على العيادات الخارجية التابعة لفرع التأمين الصحي بالمحافظة.

 

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الدكتور محمد ضاحى الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور سيد جلال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى مشروعات حياة كريمة مدينة بنها محافظ القليوبية

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