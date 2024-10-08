أخبار الرياضة اليوم: عودة مدافع الأهلي.. مشاركة محمود صابر مع منتخب مصر.. وحسين لبيب: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

عودة مدافع الأهلي للتدريبات

تماثل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للشفاء، بعد تعرضه لنزلة برد حادة أبعدته عن التدريب الجماعية للقلعة الحمراء خلال اليومين الماضيين.

واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، على حالة اللاعب واستقرار درجة الحرارة، بعد تناوله العلاج اللازم.

ومن المقرر أن يشارك ياسر إبراهيم في التدريبات غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، استعدادًا لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20- 24 أكتوبر الجاري.

مشاركة محمود صابر في تدريبات المنتخب

شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، مشاركة محمود صابر لاعب زد إف سي، الذي تم استدعائه اليوم لمعسكر الفراعنة، ليحل بديلا لنبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الذي اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية.

الأهلي يواجه حرس الحدود وديا

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.‏

ووضع الجهاز الفني بالنادي الأهلي برنامج إعداد متكامل لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏

موعد سفر الاهلي إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

حسين لبيب: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن كواليس افتتاح المركز الإعلامي الجديد للنادي داخل ميت عقبة.

وقال حسين لبيب في افتتاح المركز الإعلامي أحب أقول وأكرر أن نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وأشكر أحمد خالد حسانين على فكرته بتنفيذ المركز الإعلامي الجديد لنادي الزمالك وبذل مجهود كبير.

وأضاف:"احنا مجلس إدارة فيه 12 شخص ودائما بقول مفيش فارق بين رئيس وعضو والكل شغال لصالح الزمالك ".

وأشار: "بالأمس افتتحنا صرح طبي كبير في النادي والنهارده المركز الإعلامي للنادي".

وأضاف:"الحمدلله ربنا كرمنا منذ قيادتنا لنادي الزمالك بثلاث بطولات قاريه منهم بطولة للبنات وبطولتين في كرة القدم وباذن الله ربنا يكرمنا في السوبر المصري الجاي ونحققه".

تكلفة افتتاح المركز الإعلامي للزمالك

وافتتح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، المركز الإعلامي الجديد، بمقر القلعة البيضاء.

وتم تجهيز المركز الإعلامي بجميع المستلزمات والأجهزة لتقديم الصفقات وتنظيم المؤتمرات الصحفية.

وجاءت تكلفة افتتاح المركز الإعلامي على نفقة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يتواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

ليفربول يستهدف صفقة جديدة من الدوري الألماني لخلافة محمد صلاح

فيما كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن ليفربول الإنجليزي يستهدف صفقة جديدة من الدوري الألماني، لخلافة محمد صلاح نجم الريدز، في حالة فشل التعاقد مع عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت.

وكشف فلوريان بليتينبيرج الصحفي بشبكة "سكاي" ألمانيا، أن ليفربول يستهدف التعاقد مع كريم أديمي مهاجم فريق كرة القدم الأول بنادي بوروسيا دورتموند، كخليفة محتمل لـ محمد صلاح، حيث سيكون التعاقد مع أديمي خطة بديلة في حالة عدم التعاقد مع عمر مرموش، ولا يمانع النادي في التعاقد مع الثنائي، خاصة وأن هناك شكوك حول مستقبل محمد صلاح مع الريدز مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

ما يقلق ليفربول هو الإصابات المتكررة لصاحب الـ22 عامًا، رغم تألق كريم أديمي في الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا وقيادة دورتموند إلى النهائي، قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

وتتجه أنظار ليفربول إلى التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش من آنتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم المقبل.

وقال موقع caughtoffside البريطاني إن ليفربول يراقب وضع عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الريدز إلى ضمه كما يستعين بنجمه محمد صلاح من أجل محاولة إقناع الهداف المصري بالتوقيع للريدز.

تفاصيل إصابة دونجا

أعلن منتخب مصر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك وذلك قبل مباراتي موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأثبتت الفحوصات الطبية معاناة نبيل عماد دونجا لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك من إجهاد بالعضلة الخلفية، ولن يلحق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل.

وخضع دونجا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

ويتم تجهيز دونجا للحاق بمباراة موريتانيا المقرر لها ١٥ أكتوبر.