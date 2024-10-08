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تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، معسكرا تدريبيا، الأحد الماضي، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

منتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في وقت سابق، قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير 

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد

 

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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