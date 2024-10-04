الونش يعلن جاهزيته لخوض التدريبات الجماعية بعد شفائه من إصابة الصليبي

أعلن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزيته لخوض التدريبات الجماعية بعد شفائه من إصابة قطع الرباط الصليبي.

وكان محمود حمدي الونش تواجد في دولة ألمانيا، من أجل الاطمئنان على جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة التأهيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

و ُعرض الونش على الطبيب الألماني الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي، من أجل الاطمئنان على ركبته قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ونشر الونش صورة له عبر صفحته الرسمية على انستجرام رفقة الطبيب الألماني ومحمد أسامة طبيب الزمالك وكتب:"شكرا.. جاهز".

وكان الونش يرفض الاستعجال في العودة للملاعب مرة أخرى، خوفا من تكرار إصابته في الركبة.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.