هشام نصر: تركنا حياتنا من أجل الزمالك وأريد من الجماهير الثقة في المجلس

تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن كواليس افتتاح المركز الإعلامي الجديد للقلعة البيضاء.

وقال هشام نصر في مؤتمر افتتاح المركز الإعلامي لنادي الزمالك:" سعيد بوجودي مع المجموعة الحالية بمجلس إدارة الزمالك، وهنالك جهد كبير مبذول في صمت، وعلينا هجوم كبير والمكسب بيبدأ من خارج الملعب.

وأضاف:" في مباراة السوبر الإفريقي كان في أقاويل بين الشوطين بالانسحاب وإحنا أبعد ما يكون أننا نعمل كده".

وواصل:" كنت بتكلم مع كابتن حسين لبيب وقالي هنكسب، وكل اللي عملناه خارج الملعب هو ثقتنا أننا هنكسب".

وأضاف:" بنطالبكم بالصبر لأننا تركنا حياتنا علشان الزمالك، أريد من الجماهير الثقة في المجلس ومعندناش غرض غير الزمالك".

المركز الإعلامي الجديد بمقر القلعة البيضاء

وافتتح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، اليوم الثلاثاء، المركز الإعلامي الجديد، بمقر القلعة البيضاء.

وتم تجهيز المركز الإعلامي بجميع المستلزمات والأجهزة لتقديم الصفقات وتنظيم المؤتمرات الصحفية.

وجاءت تكلفة افتتاح المركز الإعلامي على نفقة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يتواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.