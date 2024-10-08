الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

مران الزمالك اليوم
مران الزمالك اليوم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر المصري. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مجموعة من الصور التي رصدت الجدية في مران الفريق استعدادًا للسوبر. 

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

 

ويواجه الزمالك   بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. 

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يتواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز  يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

3 مباريات ودية للزمالك استعدادا لكأس السوبر المصري  في الإمارات

1-من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحًا.

2- سيلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحًا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

السوبر المصري، مباراة الزمالك المقبلة

بيراميدز يخوض أول تدريباته في معسكر تركيا استعدادا لمواجهة الزمالك (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز السوبر المصرى

مواد متعلقة

حسام عاشور: تعرضت للظلم الشديد في الأهلي وإمام عاشور محتاج يركز في الكرة

نادي زد يرفض عرضا رسميا من الزمالك لضم نجم الفريق

مدرب بلاك بولز الموزمبيقي يتغنى بالزمالك والمصري قبل مواجهة الكونفدرالية

بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

حسين لبيب يفتتح مركزا طبيا في الزمالك

رغم اقتراب جاهزية الونش، جوميز يطلب ضم مدافع في الميركاتو الصيفي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المحلي والقنوات الناقلة

لجنة الكرة الجديدة في الزمالك تثير الجدل لـ 3 أسباب

الأكثر قراءة

فيديو جديد يرصد اندلاع حريق هائل بمصنع للأقمشة بالعاشر من رمضان

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع استراتيجية

منوعات

المزيد

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية