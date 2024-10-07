أفضل وأقوى ماسكات طبيعية، لتغذية البشرة والحفاظ عليها



ماسكات طبيعية لتغذية البشرة، العناية بالبشرة أمر ضروري للحفاظ على نضارتها وصحتها، ويُعد استخدام الماسكات الطبيعية من المنزل وسيلة فعّالة وغير مكلفة لتغذية البشرة وتحسين مظهرها.



والمكونات الطبيعية غالبًا ما تكون غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة، وتساعد على تحسين لون البشرة، والتخلص من الجفاف أو البقع الداكنة.

أفضل ماسكات طبيعية لتغذية البشرة



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الماسكات الطبيعية تعتبر حلًا مثاليا وآمنًا لتغذية البشرة من البيت. باستخدام مكونات بسيطة مثل العسل، الزبادي، الأفوكادو، الخيار، والكركم.

ماسكات طبيعية للبشرة

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، فيما يلي أفضل الماسكات الطبيعية لتغذية البشرة.



ماسك العسل والزبادي

العسل والزبادي من المكونات التي تمنح البشرة ترطيبًا عميقًا وتغذية ممتازة. يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد في تنظيف المسام من الشوائب، بينما الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف وإزالة خلايا الجلد الميتة.

- المكونات:

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

- طريقة التحضير:

اخلطي العسل مع الزبادي جيدًا وضعي المزيج على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع لتحصلي على بشرة ناعمة ومشرقة.

ماسك الأفوكادو والعسل

الأفوكادو مليء بالدهون الصحية، الفيتامينات (مثل فيتامين E)، والمعادن التي تساعد على ترطيب وتغذية البشرة. هذا الماسك مناسب للبشرة الجافة التي تحتاج إلى عناية إضافية.

- المكونات:

- نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة من العسل

- طريقة التحضير:

امزجي الأفوكادو المهروس مع العسل وضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة. اشطفيه بالماء الدافئ. يساعد هذا الماسك على تهدئة البشرة وترطيبها بعمق.



ماسك الشوفان والعسل

الشوفان معروف بخصائصه المهدئة للبشرة، فهو يساعد في تقليل الالتهاب ويعمل كمقشر لطيف. عندما يُمزج بالعسل، يصبح ماسكًا مغذيًا ومهدئًا للبشرة الحساسة أو المتهيجة.

- المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون

- ملعقة كبيرة من العسل

- ماء ورد أو ماء دافئ (حسب الحاجة)

- طريقة التحضير:

اخلطي الشوفان مع العسل وأضيفي قليلًا من ماء الورد أو الماء الدافئ للحصول على قوام متماسك. ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذا الماسك مرة إلى مرتين في الأسبوع.

ماسك الخيار واللبن

الخيار معروف بقدرته على ترطيب وتبريد البشرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقليل التورم والانتفاخ، خاصة حول العينين. عندما يُمزج مع اللبن (الزبادي)، يصبح الماسك مهدئًا ومغذيًا للبشرة المتعبة.

- المكونات:

- نصف ثمرة خيار مبشور

- ملعقتان كبيرتان من اللبن الطبيعي

- طريقة التحضير:

امزجي الخيار المبشور مع اللبن وضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة. اشطفيه بالماء البارد. هذا الماسك رائع للبشرة المتهيجة أو المتعبة، ويمكن استخدامه بانتظام للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

ماسكات طبيعية لترطيب البشرة

ماسك الكركم والعسل

الكركم له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعله مناسبًا للبشرة المعرضة لحب الشباب. بالإضافة إلى العسل، الذي يساعد في تهدئة وترطيب البشرة، يمكنك الحصول على ماسك مغذي ومفيد للبشرة التي تعاني من الشوائب.

- المكونات:

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم

- ملعقة كبيرة من العسل

- طريقة التحضير:

امزجي الكركم مع العسل وضعي المزيج على الوجه لمدة 10-15 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر. هذا الماسك يساعد في تقليل حب الشباب والبقع الداكنة، ويمكن استخدامه مرة في الأسبوع.

ماسك البيض والعسل

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالبروتينات والفيتامينات التي تساعد في تحسين مرونة الجلد وشد البشرة. يساعد العسل في ترطيب البشرة وتغذيتها، مما يجعل هذا الماسك مناسبًا للبشرة المتقدمة في السن.

- المكونات:

- بياض بيضة واحدة

- ملعقة كبيرة من العسل

- طريقة التحضير:

اخفقي بياض البيضة حتى يصبح رغويًا، ثم أضيفي العسل واخلطيهما جيدًا. ضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف، ثم اغسليه بالماء البارد. يساعد هذا الماسك في شد البشرة والتقليل من ظهور التجاعيد.

ماسك الطماطم والنشا

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في تقليل ظهور البقع الداكنة وتفتيح البشرة. أما النشا فيعمل على امتصاص الزيوت الزائدة ويجعل البشرة أكثر نعومة.

- المكونات:

- نصف ثمرة طماطم مهروسة

- ملعقة كبيرة من النشا

- طريقة التحضير:

اخلطي الطماطم المهروسة مع النشا وضعي المزيج على وجهك لمدة 10-15 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر. هذا الماسك مناسب للبشرة الدهنية ويمكن استخدامه بانتظام للحصول على بشرة أكثر إشراقًا.

