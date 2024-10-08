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رياضة

بيراميدز يخوض أول تدريباته في معسكر تركيا استعدادا لمواجهة الزمالك (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته صباح اليوم في معسكره بمدينة بوردور التركية استعدادًا لخوض مباريات الموسم الجديد، والبداية بلقاء الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

 

وقرر المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، أن يخوض الفريق أول أيامه في معسكر تركيا بالتدريب على فترتين صباحا ومساء، حيث انقسم المران الصباحي إلى تدريبات في الجيم بمشاركة جميع اللاعبين قبل النزول للملعب وأداء الوحدات البدنية في الملعب وبعض التدريبات الخططية.

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الثاني مساء اليوم في المعسكر الذي يمتد حتى يوم ١٤ أكتوبر الجاري، ويختتمه بمباراة ودية مع نادي كونيا سبورت في مدينة كونيا قبل العودة للقاهرة، استعدادا للسفر مجددا إلى الإمارات لخوض مباريات السوبر المصري.

 

 

 

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز  يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا في نصف نهائي كاس السوبر المصري بدولة الإمارات.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

ويشهد يوم الخميس الموافق  24 من اكتوبر الجاري مباراتي  تحديد المركز الثالث والرابع  والنهائي.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

معسكر بيراميدز بتركيا

وبدأ فريق بيراميدز معسكرا خارجيا في مدينة بوردور التركية منذ امس الاثنين ويستمر حتى يوم ١٤ أكتوبر الجاري، ويخوض خلاله التدريبات بشكل مكثف وفقا لبرنامج إعداد الجهاز الفني، ويختتمه بمباراة ودية أمام كونيا سبور التركي قبل العودة للقاهرة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر تركيا، والذي يستمر حتى يوم ١٤ أكتوبر الجاري استعدادا للموسم الجديد ومباريات السوبر المصري بالإمارات.

 

وضمت القائمة ٢٦ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - صامويل أومسا - محمد فوفانا - أحمد فوزي - عماد ميهوب.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

ويغيب عن معسكر بيراميدز في تركيا، السداسي الدولي محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل لتواجدهم في معسكر منتخب مصر، بجانب البوركيني بلاتي توريه والمغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي لتواجدهم مع منتخبات بلادهم، وكذلك المغربي وليد الكرتي المتواجد في الإمارات حاليا للخضوع لفترة علاج وتأهيل من إصابة الركبة.

اصابة وليد الكرتي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تفاصيل إصابة النجم المغربي وليد الكرتي، وغيابه عن معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

أوضح المنيري أن وليد الكرتي عانى من قطع جزئي في غضروف الركبة خلال مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة، وخضع لعملية بالمنظار في الركبة خلال فترة الراحة في المغرب.

المنيري كشف عن أن الكرتي متواجد حاليا في الإمارات للخضوع لبرنامج تأهيلي في أحد المراكز الطبية، ويستمر لمدة أسبوعين قبل العودة للقاهرة تمهيدا للعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

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