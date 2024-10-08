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رياضة

السوبر المصري، مباراة الزمالك المقبلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

مباراة الزمالك المقبلة،يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه لمواجهته القادمة امام بيراميدز لمواجهتهما في نصف نهائي كاس السوبر المصري أكتوبر الجاري بدولة الإمارات.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز  يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

ويشهد يوم الخميس الموافق ال24 من اكتوبر الجاري مباراتي  تحديد المركز الثالث والرابع  والنهائي 

 

3 مباريات ودية للزمالك استعدادا لكأس السوبر المصري

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحًا.

ويلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحًا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

محمد عبد الشافي يشارك في جزء من تدريبات الزمالك

 

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