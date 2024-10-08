مركز الصناعات ومخازن الطاقة الإسرائيلية، باحث يكشف سر استهداف المقاومة اللبنانية لمدينة حيفا

كشف سامح عسكر، الباحث السياسي والتاريخي، سر استهداف المقاومة اللبنانية لمدينة حيفا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن أكثر من 100 صاروخ سقطوا اليوم على حيفا من قبل المقاومة اللبنانية.

سر استهداف المقاومة اللبنانية لمدينة حيفا



كما كشف عسكر عن أهمية مدينة حيفا للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا وجود مركز الصناعات الإسرائيلية ومخازن الطاقة والآمونيوم بالمدينة، حيث أصبحت المصانع الكيميائية الإسرائيلية تحت التهديد.

المقاومة اللبنانية تستهدف حيفا، فيتو



وقال الباحث السياسي إن: "المقاومة اللبنانية بدأت في التركيز على حيفا، واستعمال المخزون الاستراتيجي المخصص لهذه المنطقة.. أكثر من 100 صاروخ اليوم على حيفا وحدها، ولمن لا يدرك أهمية المدينة هناك مركز الصناعات الإسرائيلية ومخازن الطاقة والآمونيوم..".



وتابع عسكر: "منذ قليل تداولت وسائل الإعلام عن استغاثة رئيس بلدية حيفا وطلبه إخلاء مصانع كيميائية صارت تحت التهديد، لكنه لم يتلق ردا".

خيارات الاحتلال الإسرائيلي في حيفا



وعن خيارات الاحتلال الإسرائيلي في حيفا، التي أصبحت تحت قصف المقاومة، قال عسكر: “أمام إسرائيل خيارين كلاهما مر: إما البدء في إخلاء مصانع حيفا تدريجيًا، منعا لوقوع كارثة بشرية، وهنا تكون المقاومة اللبنانية نجحت في توسيع رقعة التهجير وإما الصمت واستقبال صواريخ المقاومة، والرهان فقط على الحظ كي لا تصاب هذه الأماكن الحساسة، أو الاستعداد لكارثة بشرية وبيئية في حيفا ستكون هي الثمن الطبيعي المدفوع مقابل شهداء لبنان والضاحية".

سر استهداف المقاومة اللبنانية لـ حيفا، فيتو



الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 100 صاروخا من لبنان تجاه مدينة حيفا وخليجها شمالي إسرائيل، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الرشقة الصاروخية التي استهدفت حيفا هي "الأكبر منذ بداية الحرب".



وتشير الأنباء إلى سقوط صواريخ في خمسة مواقع في منطقة خليج حيفا، حسبما ذكرت "القناة 12" العبرية، وقال حزب الله اللبناني إنه قصف مدينة حيفا والكريوت برشقة صاروخية كبيرة.



كما ذكرت هيئة خدمات الطوارئ للاحتلال الإسرائيلي أن ستة أشخاص أصيبوا أثناء توجههم إلى ملجأ، ويعاني خمسة منهم من القلق، وتبحث فرق الإنقاذ في المزيد من المواقع المبلغ عنها، كما تم نقل اثني عشر شخصًا إلى المستشفيات بعد الهجوم.