السبت 28 سبتمبر 2024
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سياسة

حسن نصر الله أبرزهم، الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات حزب الله في 2024

حسن نصر الله،فيتو
حسن نصر الله،فيتو

منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في 8 أكتوبر الماضي عقب عملية طوفان الاقصى، بدأت إسرائيل تطبق سياستها القديمة وهى محاولة تفريغ المقاومة اللبنانية ممثلة فى حزب الله عن طريق الاغتيالات.

اغتيال حسن  نصر الله 

 

 وآخر ضحايا هذه العمليات هو حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، الذي أعلن جيش الاحتلال اليوم عن اغتياله.

ويعد وسام حسن طويل (الملقب بالحاج جواد) المشرف على ملفي العمليات الخارجية والتصنيع العسكري لحزب الله، أول قائد اغتالته إسرائيل بمُسيّرات استهدفت سيارته في الثامن من يناير 2024، في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.


 

 

 

 

وفي يونيو 2024، اغتالت إسرائيل سامي طالب عبد الله (الحاج أبو طالب) قائد وحدة النصر في حزب الله المسؤولة على القطاع الشرقي، والذي أشرف على العديد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل، في غارة استهدفت بلدة جويا جنوبي لبنان.
 

 محمد ناصر أبرز قادة وحدة عزيز بقوة الرضوان

 

في يوليو 2024، أعلن حزب الله اغتيال القيادي العسكري محمد ناصر في هجوم بمسيرة استهدف سيارته في مدينة صور بجنوب لبنان، وكان "ناصر"، أحد أبرز قادة وحدة عزيز (بقوة الرضوان) المسؤولة عن القطاع الغربي، وشارك في توجيه العمليات العسكرية التي تستهدف إسرائيل من خلال الطائرات المسيّرة أو الصواريخ أو العمليات المركبة.
 

 اغتال كبير مستشاري حسن نصرالله 

 

في 30 يوليو 2024، أعلن جيش الاحتلال أنه اغتال فؤاد شكر، كبير مستشاري الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في غارة شنّتها طائراته على مبنى بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأكد حزب الله اغتياله.
وكان "شكر" المسؤول العسكري المركزي الأول لحزب الله بداية تأسيسه في ثمانينيات القرن العشرين، وشغل عضوية الشورى المركزية للحزب إضافة إلى عضوية المجلس الجهادي، أعلى هيئة عسكرية، وهناك معلومات تقول ان  شكر كان المسؤول عن برنامج الصواريخ الدقيقة في حزب الله.
 

اغتيال ابراهيم عقيل 

 

وأعلن جيش الاحتلال اغتيال إبراهيم عقيل القيادي العسكري الكبير في حزب الله، وأحمد وهبي قائد تدريب قوة الرضوان، في 20 سبتمبر الجاري، بصاروخين أطلقتهما طائرة من طراز "إف-35" على شقة في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي 24 سبتمبر الجاري، استهدفت إسرائيل إبراهيم قبيسي، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله، بغارة جوية نفذتها على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية.
 

اغتيال رائد إنتاج المسيرات بحزب الله 

 

وقبل يومين، اغتال جيش الاحتلال القيادى العسكري في حزب الله محمد حسين سرور، رائد إنتاج المسيرات في الحزب، في غارة نفذتها طائرة من نوع "إف-35" أطلقت 3 صواريخ على مبنى سكني في حي القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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