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خارج الحدود

ظهور رموز غريبة على الهواتف، كارثة جديدة تهدد اللبنانيين

ظهور رموز غريبة على
ظهور رموز غريبة على الهواتف بلبنان

أصدرت وزارة الاتصالات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بيانا تطمئن فيه مستخدمي الهواتف الخليوية في البلاد، بشأن ظهور رموز على شاشاتهم بجانب أسماء شبكتي "تاتش" و"ألفا".

وأوضحت الوزارة، في البيان، أن "الرموز 05 415 و08 415 تعود لشبكات معروفة في لبنان، بينما رمز 30 280 هو مرتبط بشبكة خاصة قبرصية لا يمكن الوصول إليها"

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي خطر على خطوط المستخدمين أو شبكتي الاتصالات الخليوية، مشددة على أن "هذه الرموز لا تعني أي اختراق أو تهديد للأمان".

وأثارت هذه الرموز الذعر بين اللبنانيين، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية

وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.

وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".

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