الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بسبب فتاة في التجمع

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل 7 أشخاص طرفي مشاجرة نشبت بينهم بسبب معاكسة فتاة بالتجمع الأول. 

تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 7 أشخاص بسبب معاكسة فتاة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ. 

وبالفحص تبين تشاجر 7 أشخاص سويا بسبب معاكسة أحد الطرفين لفتاة، وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب والسب.


عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول النيابة العامة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات التعدي على سيدة ونجلها خلال مشاجرة بالمنصورة

إصابة طالب بطلق ناري فى مشاجرة بسوهاج

وصول فرد الأمن ضحية مشاجرة إمام عاشور إلى محكمة أكتوبر

الأكثر قراءة

فيديو جديد يرصد اندلاع حريق هائل بمصنع للأقمشة بالعاشر من رمضان

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع استراتيجية

منوعات

المزيد

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية