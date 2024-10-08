إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بسبب فتاة في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل 7 أشخاص طرفي مشاجرة نشبت بينهم بسبب معاكسة فتاة بالتجمع الأول.

تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 7 أشخاص بسبب معاكسة فتاة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين تشاجر 7 أشخاص سويا بسبب معاكسة أحد الطرفين لفتاة، وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب والسب.



عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.