إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بسبب فتاة في التجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل 7 أشخاص طرفي مشاجرة نشبت بينهم بسبب معاكسة فتاة بالتجمع الأول.
تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 7 أشخاص بسبب معاكسة فتاة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين تشاجر 7 أشخاص سويا بسبب معاكسة أحد الطرفين لفتاة، وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب والسب.
عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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