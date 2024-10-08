النيابة تأمر بسرعة ضبط عاطل متهم بالشروع في قتل شاب بعين شمس
أمرت نيابة عين شمس بسرعة ضبط وإحضار عاطل متهم بالشروع في قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.
تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط شخص مصاب بطعنة في الرقبة، على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.
وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شابين في منطقة عين شمس بسبب خلافات مالية بينهما أقدم فيها أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض في الرقبة، مما اسفر عن إصابته بجرح طعني في الرقبة.
تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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