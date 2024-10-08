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محافظ الشرقية يتفقد مشروع المخابز بالصيادين

محافظ الشرقيةيتفقد
محافظ الشرقيةيتفقد مشروع المخابزبالصيادين وأبوخليل بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشروع مجمع المخابز الآلية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، والذي يضم ٤ خطوط إنتاج تستوعب ١٣٦ شيكارة دقيق زنة ٥٠ كيلو لإنتاج ٩٠ ألف رغيف خبز/ يوم، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة وتشغيل خطوط الإنتاج بالمشروع، لإتاحة رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين.

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الدفع بسيارات محملة بالخبز للمناطق الأكثر ازدحاما 

وأكد أحمد إبراهيم مدير مشروع المخابز الآلية  للمحافظ أنه يتم توزيع الخبز المنتج من خلال الدفع بسيارات محملة بالخبز للمناطق الأكثر إزدحامًا بالمواطنين بمراكز (منيا القمح - ديرب نجم - فاقوس - ههيا - بلبيس - أبو حماد - العاشر من رمضان)، بالإضافة إلى وجود منفذ بيع داخل المجمع لسد إحتياجات المواطنين من الخبز.

المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين 

وأوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الرغيف المقدم من خلال المخبز الآلي يراعي كافة الإشتراطات والمواصفات التموينية، ويخلق نوعًا من المنافسة في السوق، ويُساهم في تحسين مستوى إنتاج رغيف الخبز المقدم للمواطن.

زيارة محافظ الشرقية لمشروع المخابز الالية -فيتو

المحافظ يلتقى بالعاملين فى مشروع المخابز

التقى المحافظ مع العاملين بالمشروع للوقوف على متطلبات واحتياجات المشروع من كميات الدقيق الواردة إليه والسيارات المستخدمة لطرحه أمام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة                                                                                                         

فحص الحالة الإنشائية لمخبز منطقة أبوخليل 

كما توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمتابعة سير العمل بمشروع المخابز الآلية ونصف الآلية الكائن بمنطقة أبو خليل بمدينة الزقازيق، والوقوف على الحالة الإنشائية للمبنى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

زيارة محافظ الشرقية لمشروع المخابز الالية -فيتو

لجنة المنشآت الآيلة للسقوط 

كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بعرض المبنى على لجنة المنشآت الآلية للسقوط للوقوف على الحالة الإنشائية للمبنى على الطبيعة ، موجهًا  بإنتاج الحصة المخصصة لمخبز أبو خليل بمقدار ٢٠ شيكارة دقيق داخل مجمع المخابز الآلية، وتوزيعها على أهالي منطقة أبو خليل لسد احتياجاتهم من رغيف الخبز.

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المرافقون للمهندس المحافظ 

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد  والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين،  ويسري راشد رئيس حى أول الزقازيق، ومحمد ابو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق.

 

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يضم ارع خطوط انتاج مدينة الزقازيق منطقة الصيادين منطقة ابوخليل مجمع المخابز الالية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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