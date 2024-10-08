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تموين الشرقية: ضبط 21 طن أسمنت وأعلاف فى حملات تفتيشية بمنيا القمح

تموين الشرقيةضبط21طن
تموين الشرقيةضبط21طن أسمنت وأعلاف فى حملات تفتيشيةمنياالقمح

 قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية إنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة. 

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الالتزام بالاشتراطات التموينية 

وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وطبقا لتعليمات  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية 

وأكد أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد القواشتي مدير عام الإدارة ومفتشي الإدارة قاموا بحملة بدائرة مركزمنيا القمح، وأسفرت عن تحرير المحضر رقم ٣١٠٩٨ جنح منيا القمح لمستودع بوتاجاز لتجميع ١٥٠ إسطوانة بوتاجاز منزلية 

 

المضبوطات بتموين منيا القمح بالشرقية -فيتو

ضبط 100 شيكارة أسمنت مجهول المصدر

 وأيضا تحرير المحضر رقم ٣١٠٩٧ جنح منيا القمح لمستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم ممارسة النشاط والمحضر رقم ٣١٠٩٠ جنح منيا القمح ضد صاحب شونة مواد بناء لضبط ١٠٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدر بإجمالي كمية ٥ أطنان أسمنت والمحضر رقم ٣١٠٩٣ جنح ضد صاحب شونة مواد بناء وتم ضبط ١٠٠شيكارة أسمنت مجهول المصدر بإجمالي ٥ أطنان أسمنت.

 

التحفظ على أسمدة وتقاوى 

 وقد تم ضبط محل أسمدة وتم التحفظ على ٢٠٠ شيكارة تقاوي قمح بإجمالي ٦طن مجهول المصدر والمحضر رقم ٣١٠٩٢ ضد صاحب محل أعلاف وتم التحفظ على ٥٠ شيكارة علف مواشي ٢ طن ٥٠٠ كيلو علف مجهول المصدر وكذلك المحضر رقم ٣١٠٩١ ضد صاحب محل أعلاف وتم التحفظ على ٢٠ شيكارة كسر فول بإجمالي نصف طن كسر فول مجهول المصدر.

 

المضبوطات بتموين منيا القمح بالشرقية -فيتو

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المحضر رقم 31095 والمحضر رقم 31094

فضلا عن تحرير  المحضر رقم ٣١٠٩٥ ضد صاحب مدشة أعلاف وتم التحفظ علي ٤٠ شيكارة نخالة مجهول المصدر بإجمالي كمية طن و٦٠٠ كيلو والمحضر رقم ٣١٠٩٤ ضد صاحب  محل مواد غذائية ٨٠ كرتونة مياه لتر ونصف و٧٠ كرتونة مياه ٦٠٠ملل مجهولة المصدر.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة مدير مديرية التموين محافظة الشرقية أخبار مديرية الصحة بالمنيا جهاز حماية المستهلك

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