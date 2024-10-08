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خارج الحدود

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية بـ5 هجمات

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية في العراق، فيتو

 أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهدافها 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وسط وشمال إسرائيل في 5 عمليات منفصلة باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.

استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

 وجاء في بيان صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء: "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال أراضينا المحتلة، بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر"، والطائرات المسيرة".

 

دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة

وأكد البيان أن "المقاومة الإسلامية" ستواصل عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ونشر الإعلام الحربي "للمقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو وثق إطلاق صواريخ الأرقب والطيران المسير باتجاه أهداف إسرائيلية.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أمس الاثنين، عن استهدافها موقعا عسكريا إسرائيليا بواسطة الطائرات المسيرة دون تحديد مكانه.

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