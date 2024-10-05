تموين الشرقية يضبط 700 كيلو دقيق مدعم بمركز أبو كبير

قال عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية إنه اليوم شنت مديرية التموين حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بدائرة مركز أبوكبير وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

إدارة تموين أبوكبير

وذلك برئاسة سعيد عطية مدير إدارة الصيانة بالمديرية ومحمد أبوزيد معاون مدير المديرية بالإشتراك مع حملة إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة و أحمد سمك رئيس الرقابة التموينية بالإدارة

ضبط 14 شيكارة دقيق بلدى مدعم

أضاف أن المرور أسفر عن ضبط 14 شيكارة دقيق بلدى مدعم إستخراج 87.5% لدى صاحب مخبز بلدي قبل بيعه وتهربيه بالسوق السوداء والمخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم والذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وممنوع تداوله بالأسواق بإجمالي كمية قدرها 700 كيلو دقيق بلدي وتم تحرير محضر ضد صاحب المخبز

9 تقارير ضد مخابز مخالفة

وباستكمال المرور على المخابز تم تحرير تحرير ٣ تقارير إثبات حالة للتصرف في الدقيق بإجمالي ١٥ شيكارة تحرير 9 تقارير ضد مخابز مخالفة وعدم إعطاء بون الصرف.

المحافظ ينبه على كل الجهات المعنية بالتعاون

وكان محافظ الشرقية قد نبه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

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