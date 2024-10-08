مضبوطات بـ 4 ملايين جنيه، حبس عاطل لاتهامه بإعادة تصنيع مخدر البودر بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاطل لاتهامه بإعادة تصنيع وتدوير مخدر "البودر" وترويجه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا للترويج لنشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.