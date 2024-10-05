قصة قبر حسن نصر الله السري، دفن جثمان أمين عام حزب الله يثير علامات الاستفهام، مصادر تؤكد أنه وضع وديعة بمقبرة الرادوف، والحزب ينفي ويكتفي بالتأبين

أثار التصريحات المتضاربة حول دفن جثمان أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بعد استهدافه في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، العديد من التساؤلات، مع تأكيد دفنه كوديعة بشكل سري في مقابر الرادوف، فى مقابل نفى تشييعه.

دفن جثمان حسن نصر الله كـ وديعة بمقبرة الرادوف

وكشف الأمين العام المجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني، وهو صديق سابق لـ حسن نصر الله، أنه تم دفن الجثمان كـ"وديعة" الأحد الماضي بمقبرة الرادوف بجوار رجل الدين الشيعي علي سلمان، مؤكدا أن "5 شخصيات أدوا الصلاة على نصر الله مشيرا إلى أن حزب الله ينوي تشييعه رسميا بعد انتهاء الحرب".

فتوى رجل الدين الشيعى السيستانى لإخراج الميت من قبره

فى ذات السياق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني إن الأمين العام للحزب حسن نصرالله دفن جثمانه كوديعة، في مكان سري، بسبب صعوبة تشييعه شعبيا نتيجة التهديدات الإسرائيلية.

وفى فتوى سابقة لرجل الدين الشيعى العراقي آية الله علي السيستاني، حدد الضرورات التى يجيز فيها استخراج الموتى وإعادة دفنهم مرة أخرى، وجاء كالتالي

1- إذا كان النبش لأجل تنفيذ وصية الميت بالدفن في المشاهد المشرفة، ولكنهم دفنوه في مكان آخر عصيانًا للوصية أو جهلًا منهم بالحكم أو نسيانًا لذلك أو إلتزامًا بتوجيهات أهل الخبرة في مجال الصحة، فحينئذٍ يجوز النبش والنقل ما لم يؤد ذلك الى فساد بدن الميت أو يسبب النقل محذورًا آخر كانتشار الوباء مثلًا..

2- إذا كان النبش لأجل رفع مفسدة مهمة عن جسد الميت ولا يمكن تلافيها إلا بنبشه: إمّا لكونه مدفونًا في موضع يوجب مهانة للميت كالمزبلة أو البالوعة، أو كان في موضع يتخوف على جسده من سيل أو سبع أو عدو..فحينئذٍ يجوز النبش بل قد يجب فيما لو عارضه أمرٌ راجح أهم في نظر الشرع، كما لو توقف دفع مفسدة على نبش القبر ورؤية جسد الميت، أو توقف عليه حكم قضائي معين.

3- لو لزم من ترك النبش ضرر مالي معتد به، كما إذا دُفن الميت في ملك غيره بغير إذنه ولم يمكن استرضاؤه، أو دُفن معه مال غيره من خاتم ثمين ونحو ذلك..

4- إذا دُفن بلا غسل ولا تكفين أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي بسبب وضعه في القبر على غير القبلة ونحو ذلك، ومع إمكان تدارك ذلك باحتمال معتد به من دون هتك لحرمته، وإلا لم يجُز النبش أيضًا.

حزب الله ينفي دفن جثمان حسن نصر الله ويقيم مراسم تأبين

إلا أن حزب الله رغم تلك التسريبات والتصريحات نفي، اليوم الجمعة، التقارير التي تحدثت عن دفن جثمان الأمين العام للحزب حسن نصر الله، بشكل مؤقت في مكان سري، مؤكدا أن أن جثمان الأمين العام للحزب لم يدفن بشكل مؤقت، لصعوبة تنظيم جنازة شعبية بسبب التهديدات الإسرائيلية.

وانطلقت مراسم تأبين حسن نصر الله الأمين العام لـ حزب الله ورفاقه ومن بينهم الشهيد العميد نيلفروشان، بحضور مختلف شرائح أهالي طهران في مصلى الإمام الخميني، وفق ما أوردت وكالة أنباء "تسنيم".

صعوبات كبيرة تواجه جيش الاحتلال في جنوب لبنان

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية برية على جنوب لبنان، مستغلا عملية اغتيال حسن نصر الله وعدد كبير من قادة الحزب، ظنا منه أنها فرصة ذهبية للتخلص من حزب الله إلى الأبد.

وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية في اختراق حدود لبنان الجنوبية، وتكبد خسائر فادحة في الجنود والعتاد على أيدي مقاتلي حزب الله.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل العشرات من الضباط والجنود في صفوفه أثناء محاولة التقدم ناحية جنوب لبنان، وهو ما دفع الجيش لسحب قواته وتكثيف الضربات الجوية والقصف المدفعي.

ويسعى جيش الاحتلال من خلال تلك العملية السيطرة على جنوب لبنان، لضمان عدم عودة حزب الله مجددا.

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