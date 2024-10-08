يتضمن 10 مسابقات، جامعة الفيوم تنظم مهرجان "على خطي الحبيب"

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، نظمت اليوم الثلاثاء، مهرجان على خطى الحبيب، بالحرم الجامعي، تضمن عشر مسابقات " أفضل مؤذن - الخط العربي والزخارف الإسلامية - البحث الفوري - أفضل صورة - افضل مقال حول معجزات النبي صلى - أفضل فيديو- الاسكتش - الأحاديث ومعلومات عامة مطبوعة".

الطلاب المشاركون ومدة المسابقة

وشارك في المسابقة 40 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة ويستمر المهرجان حتى الأحد المقبل، وسيتم تكريم الخمس مراكز الأولى بكل مسابقة.

مبادرتي التحول الرقمي وابدأ مشروعك

يذكر أن جامعة الفيوم أطلقت أمس الاثنين، مبادرتي التحول الرقمي وابدأ مشروعك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،

الهدف من إطلاق المبادرات

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم، أن المبادرتين ضمن خطط الجامعة في تطوير التعليم وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وأن الجامعة بها الكثير من الشباب المتميزين من أصحاب الطاقات والتطلعات ولكن ينقصهم الدعم والمساندة، وقامت الجامعة خلال الفترة الماضية بالسير في هذا الاتجاه لتبني تلك الطاقات عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مصرية ودولية وتطوير البنية التكنولوجية للجامعة، وتحويل الخدمات الجامعية إلى الكترونية للتسهيل على الطلاب، وتنفيذ خطة شاملة لتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسة.

وأضاف أن كل صاحب فكرة يلقى دعمًا من الدولة لتحوليها لتجربة وجامعة الفيوم تعمل على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في كل كلية، وفقًا لاحتياجات تخصص الكلية ومتطلبات سوق العمل، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشباب والمجتمع.

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