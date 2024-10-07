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جامعة الفيوم تنظم احتفالا بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة

احتفالات اكتوبر بجامعة
احتفالات اكتوبر بجامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة نظمت اليوم الاثنين،  ندوة تحت عنوان (أكتوبراستراتيجية النصر والعبور للمستقبل)، في إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

 وشارك في تنظيم الندوة كلية الخدمة الاجتماعية، ومركز النيل للإعلام بمدينة الفيوم،  وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

دروس مستفادة من انتصار أكتوبر المجيدة 

وأكد الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم،  أن “حرب 1973 تعد كنزًا ثمينًا يجب علينا جميعًا التعلم من دروسه المستفادة وتطبيقها في حياتنا العملية، وهي الإيمان بالله والتوكل عليه، والتخطيط الاستراتيجي، والالتزام، والإيمان بالنجاح وعدم الاستسلام لليأس، والحفاظ على الهوية المصرية،  والسرية وعنصر المفاجأة والخداع الاستراتيجي، والتسلح بالعلم والمعرفة”.

دعوة لرفض الشائعات التي تستهدف هدم الشباب

وشدد نائب رئيس جامعة الفيوم، على ضرورة  التحلي بالوعي واليقظة وعدم السماع إلى أي شائعات أو أخبار كاذبة تهدف إلى هدم العزيمة والإرادة لدى المصريين، مشيدا بأبطال حرب أكتوبر الذين بذلوا كل غالٍ ونفيس لتحقيق النصر لمصر.

دعوة الطلاب الي تحقيق أهدافهم باعتبارهم قادة المستقبل

كما دعا الطلاب إلى السعي إلى تحقيق الأهداف والأحلام التي من شأنها رفعة الوطن وتقدمه، وإثراء روح الوطنية في النفوس، وعدم الانسياق خلف الشائعات الهدامة، مشيرا إلى  أن الشباب هم بناة المستقبل ويجب عليهم توخي الحذر من تصديق أي أخبار من شأنها التضليل والابتعاد عن الحقيقة.

فقرات الاحتفال بنصر أكتوبر

وتضمنت الندوة فقرة لسرد المحاربين القدامى  قصصهم البطولية في  حرب أكتوبر المجيدة، وتقديم بعض الفقرات الفنية كالشعر والغناء، تحكي عن انتصارات حرب أكتوبر المجيد، وتكريم  ضيوف الجامعة وإهدائهم شهادات تقدير.

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