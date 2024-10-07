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جامعة الفيوم تطلق مبادرتي التحول الرقمي وابدأ مشروعك

جامعة الفيوم تطلق
جامعة الفيوم تطلق مبادرتبن، فيتو

 أطلقت جامعة الفيوم، مبادرتي التحول الرقمي، وابدأ مشروعك، اليوم الاثنين، ضمن المبادرة  القومية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان المصري)، بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق،  وأشرف درويش مدير فرع صندوق تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة الفيوم.

دور الجامعة في التنمية المحلية

 وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم، إن تدشين مبادرتي التحول الرقمي وابدأ مشروعك في جامعة الفيوم يعكس دور الجامعة فى تطوير التعليم وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، والجامعة بها الكثير من الشباب المتميزين من أصحاب الطاقات والتطلعات ولكن ينقصهم الدعم والمساندة، وسارت الجامعة خلال الفترة الماضية في هذا الاتجاه لتبني تلك الطاقات عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مصرية ودولية وتطوير البنية التكنولوجية للجامعة، وتحويل الخدمات الجامعية إلى إلكترونية للتسهيل على الطلاب، وتنفيذ خطة شاملة لتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسة.

دعم الأفكار المتميزة للظهور الي النور

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن كل صاحب فكرة يلقى دعمًا من الدولة لتحوليها لتجربة والجامعة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في كل كلية، وفقًا لاحتياجات تخصص الكلية ومتطلبات سوق العمل، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشباب والمجتمع.

خطة المحافظة في التحول الرقمي منذ عام 2015

 وأوضح  نائب محافظ الفيوم، أن المحافظة بدأت خطة التحول الرقمي عام ٢٠١٥،  بتطبيق خطط عديدة بعد مراجعة الاحتياجات لكل مركز وقرية لتوظيف الأفكار وفقًا للاحتياج مع تبني خطة استراتيجية لتحديث المنظومات الإلكترونية والتحول من المعاملات الحكومية الورقية إلى معاملات إلكترونية شملت حصر أملاك الدولة وإعداد منصة استثمارية بالتعاون مع جامعة الفيوم.

 وأضاف نائب محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على دعم المواطن وتنمية المجتمع وتطوير السياحة وهو جزء لا يتجزأ من هذه المبادرة ومن خطة الدولة داخل محافظة الفيوم، ونحن ملتزمون بدعم هذه المبادرة وتوفير البيئة الملائمة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

مساهمات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تطوير المجتمع المحلي

 يذكر أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تشارك بفعالية في تدريب طلابها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والموبايل، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية، مضيفًا أن التحول الرقمي هو مفتاح التقدم في العصر الحديث، ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تمكين طلابنا من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية. نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لرواد الأعمال الشباب لتحقيق أحلامهم.

 

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