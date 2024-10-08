محافظ الفيوم: الحملات التموينية حررت 2655 مخالفة في سبتمبر الماضي

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تابع حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاحن، خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تقرير اعده سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، التي أسفرت عن تحرير 2655 محضرا ومخالفة.

نتائج الحملات ومخالفات المخابز

وجاء بتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 2655 محضرًا تموينيًا متنوعًا في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر سبتمبر الماضي، بمختلف دوائر المحافظة، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 1763 محضرًا بقطاع المخابز، منها 178 محضر نقص وزن رغيف الخبز، و345 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، و5 محاضر عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والإنتاج، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، و71 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، و9 محاضر عدم وجود سجلات، و7 محاضر عدم وجود ميزان بالمخابز، وعدد 1144 مخالفة أخرى.

مخالفات الاسواق التجارية ومواد البترول

و في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 892 محضرًا متنوعًا، منها 381 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و41 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و8 محاضر عدم وجود فواتير، و29 محضر انتهاء الصلاحية، و15 محضر بدون ترخيص، و10 محاضر بضائع مجهولة المصدر، و31 محضر تجميع دقيق وسلع مدعمة، و99 محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، وغيرها.

السلع والمواد المتحفظ عليها

كما أسفرت الحملات عن التحفظ علي 49050 كيلو جرام دقيق، و463 عبوة معلبات وعصائر، و1000 كيس مكرونة، و14468 عبوة بقالة، و574 كيلو جرام دواجن وأسماك، و20 كيلو جرام عسل أبيض، و4173 كيلو جرام لحوم ومصنعاتها، و1320 كيلو جرام سكر، و200 كيس أرز، كما تم التحفظ علي 33088 كيلو جرام حلوى المولد، و1760 كيلو جرام مخللات، و221 عبوة منتجات ألبان، و10 شكائر أسمدة وأعلاف، و17 شيكارة أسمدة زراعية، و380 لتر بنزين، و763 علبة سجائر، و18 اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم، و34 علبة بويات ودهانات، و38066 علبة مأكولات أطفال.

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