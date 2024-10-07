بدعم من اليونيسيف، مياه الفيوم تدرب مشرفي ومنسقي الأنشطة بمدارس"صحتهم مستقبلهم "

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، تدريبا لرفع كفاءة وتأهيل مشرفي ومنسقي الأنشطة داخل مدارس المبادرة " صحتهم مستقبلهم "، وفقًا لبروتوكول التعاون، بين الشركة ومديرية التربية والتعليم، لنشر الوعي المائي وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، في إطار المبادرة القومية " بداية جديدة".

محاور تدريب منسقي المدارس

ويتم تنفيذ التدريبات داخل الإدارات التعليمية المشاركة في" صحتهم مستقبلهم " إدارات غرب الفيوم، وسنورس، وأبشواي، وتستهدف التدريبات منسقين من كل مدرسة، ويتم تدريبهم لمدة ثلاثة أيام على رسائل المشروع ومحاوره الستة، "ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي - التغذية الصحية السليمة - النظافة العامة والنظافة الشخصية - التغيرات المناخية - التعريف بمبادرة بداية - الإستعداد لتنفيذ حملة غسيل الأسنان والتي يتم إطلاقها منتصف الشهر الجاري وتستمر لمدة 21 يومًا متصلة " وتستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية.

تعاون مثمر بين شركة مياه الشرب والتربية والتعليم

يذكر أن التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، يثمر عن خلق جيل واع بأهمية المياه وحريص علي تريد الاستخدام، بدعم من اليونيسف لكافة الجهود في مجال نشر الوعي المائي لدى التلاميذ، وحثهم علي تبني السلوكيات الإيجابية الصحيحة تجاه مرافق الدولة، وترك كل ما هو سلبي ويهدر موارد الدولة ويعرضها للإسراف والتبذير، كما توفر اليونيسف الدعم الذي يضمن الاستمرارية في تنفيذ وتنوع الأنشطة التوعوية التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلوكيات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي بالمدارس المشاركة في المبادرة.

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