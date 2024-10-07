الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدعم من اليونيسيف، مياه الفيوم تدرب مشرفي ومنسقي الأنشطة بمدارس"صحتهم مستقبلهم "

تدريب منسقي مدارس
تدريب منسقي مدارس صحتهم مستقبلهم، فيتو

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، تدريبا لرفع كفاءة وتأهيل مشرفي ومنسقي الأنشطة داخل مدارس المبادرة " صحتهم مستقبلهم "، وفقًا لبروتوكول التعاون، بين الشركة ومديرية التربية والتعليم،  لنشر الوعي المائي وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، في إطار المبادرة القومية " بداية جديدة".

محاور تدريب منسقي المدارس

ويتم تنفيذ التدريبات داخل الإدارات التعليمية  المشاركة في" صحتهم مستقبلهم " إدارات غرب الفيوم، وسنورس، وأبشواي، وتستهدف التدريبات منسقين من كل مدرسة، ويتم تدريبهم لمدة ثلاثة أيام على رسائل المشروع ومحاوره الستة، "ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي - التغذية الصحية السليمة -  النظافة العامة والنظافة الشخصية - التغيرات المناخية - التعريف بمبادرة بداية - الإستعداد لتنفيذ حملة غسيل الأسنان والتي يتم إطلاقها منتصف الشهر الجاري وتستمر لمدة 21 يومًا متصلة " وتستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية.

تعاون مثمر بين شركة مياه الشرب والتربية والتعليم

يذكر أن التعاون  بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، يثمر عن خلق جيل واع بأهمية المياه وحريص علي تريد الاستخدام، بدعم من  اليونيسف لكافة الجهود في مجال نشر الوعي المائي لدى التلاميذ، وحثهم علي تبني السلوكيات الإيجابية الصحيحة تجاه مرافق الدولة، وترك كل ما هو سلبي ويهدر موارد الدولة ويعرضها للإسراف والتبذير،  كما توفر اليونيسف الدعم الذي يضمن الاستمرارية في تنفيذ وتنوع الأنشطة التوعوية التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلوكيات التلاميذ  في مرحلة التعليم الابتدائي بالمدارس المشاركة في المبادرة.

 

جامعة الفيوم تطلق مبادرتي التحول الرقمي وابدأ مشروعك

جامعة الفيوم تنظم احتفالا بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم الإدارات التعليمية الأمم المتحدة للطفولة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بمحافظة الفيوم ترشيد استهلاك المياه شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي مبادرة صحتهم مستقبلهم

مواد متعلقة

جامعة الفيوم تطلق مبادرتي التحول الرقمي وابدأ مشروعك

جامعة الفيوم تنظم احتفالا بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة

تحرير 455 مخالفة تموينية في حملات الأسبوع الأول من أكتوبر بالفيوم

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 1.2 مليون قطعة بالفيوم

الأكثر قراءة

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

بعد استقرار الأوضاع، تنسيق بين ميناء قسطل وآرقين لتسهيل عودة السودانيين لديارهم

موقع أمريكى يكشف مفاجأة عن يحيى السنوار فى ذكرى طوفان الأقصى

طلاق الفنانة إلهام عبد البديع من المنتج وليد سامي

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.. كيف بدأ القصف الإسرائيلي على غزة ممتدًا للبنان (فيديوجراف)

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

حقيقة تقاضي أمير توفيق 30 ألف دولار للظهور مع إبراهيم فايق

منوعات

المزيد

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.. كيف بدأ القصف الإسرائيلي على غزة ممتدًا للبنان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغسيل الميت بماء زمزم وفضله

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية