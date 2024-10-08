الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل البيتزا، معجنات لذيذة وسهلة التحضير

البيتزا
البيتزا

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة التي تقدم على مستوى العالم وهى إيطالية الأصل وتقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البيتزا:-

مكونات عمل البيتزا:-

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

3/4 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

للصلصة:

1/2 كوب صلصة طماطم

1 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف (أوريجانو)

ملح وفلفل حسب الرغبة

للتزيين:

جبنة موزاريلا مبشورة

شرائح فلفل أخضر

شرائح زيتون

قطع طماطم

شرائح بيبروني أو أي مكونات تفضلينها

طريقة عمل البيتزا:-

  • في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، الخميرة، السكر، والملح.
  • أضيفي الماء الدافئ وزيت الزيتون تدريجيًا واخلطي حتى تتشكل عجينة.
  • اعجني العجينة لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.
  • غطي العجينة واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
  • في مقلاة صغيرة، سخني القليل من زيت الزيتون وأضيفي الثوم المهروس.
  • أضيفي صلصة الطماطم، الزعتر، الملح، والفلفل.
  • اتركيها على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق حتى تتكاثف الصلصة قليلًا.
  • سخني الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.
  • افردي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق حتى تصبح بسماكة مناسبة.
  • ضعي العجينة في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.
  • وزعي الصلصة على العجينة.
  • أضيفي الجبنة الموزاريلا والمكونات التي تفضلينها مثل الفلفل، الطماطم، والزيتون.
  • اخبزي البيتزا في الفرن لمدة 12-15 دقيقة حتى تصبح العجينة ذهبية اللون والجبنة ذائبة ومحمرة.
  • ثم قطعي البيتزا وقدميها ساخنة.
البيتزا 

ولعمل المينى بيتزا

مكونات عمل ميني بيتزا: 

عجينة بيتزا

صلصة بيتزا

طماطم

زيتون

جبن مودزاريلا

طريقة عمل ميني بيتزا: 

  • تفرد العجينة علي سطح مرشوش دقيق.
    تقطع بواسطة قاطعة دائرة.
  • ثم تنقل القطع لصينية الخبز المدهونة زيت.
  • تدهن بصلصة البيتزا.
  • ثم تغطي بالجبن والطماطم والزيتون.
  • تخبز في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون
    ثم تخرج وتقدم باردة او ساخنة.

وتتميز البيتزا بإمكانية تحضيرها بأشكال وأحجام مختلفة كما يمكن تحضيرها بحشوات من اللحوم حسب الرغبة سواء لحوم او دجاج أو اسماك.

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