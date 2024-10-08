الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة تستدعي شهود واقعة سقوط فتاة من عقار في الساحل

محكمة
محكمة

أمرت نيابة الساحل باستدعاء شهود العيان على واقعة سقوط فتاة من اعلي عقار في منطقة الساحل مما اسفر عن اصابتها لسماع اقوالهم كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة الساحل اخطارا من مستشفى الدمرداش يفيد باستقبال طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 سنة مصابة بكسور متفرقة بالقدمين والظهر عقب سقوطها من علو.


وبالانتقال والتحري تبين ان الفتاة تقيم لدي احد الاشخاص وقد نشبت بينهما مشاجرة فحاولت الهرب منه واثناء تسلقها الشباك اختل توازنها وسقطت. 


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نيابة الساحل قسم شرطة الساحل مستشفى الدمرداش

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