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حوادث

قرار جديد في حادث سقوط عامل من أعلى سقالة بالعجوزة

مصرع عامل، فيتو
مصرع عامل، فيتو

كشف التقرير الطبي ملابسات وفاة عامل إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء تأدية عمله في مبنى بالعجوزة  في الجيزة.

وأفاد التقرير  أن العامل توفى إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات وكسور بجميع أنحاء جسده جراء سقوطه من أعلى، ما أدى إلى وفاته، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.

 

سقوط عامل من علو بأوسيم 

وفي سياق آخر تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به آثار كسور وكدمات وسط بركة من الدماء.

 و بإجراء  التحريات وسؤال الشهود أفادوا بسقوط المتوفى أثناء عمله من أعلى سقالة جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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أوسيم قسم شرطة العجوزة اخبار الحوادث

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