بعد قليل جلسة النطق بالحكم على المتهم باغتصاب وقتل الطفلة جانيت بمدينة نصر.. شقيقة المجني عليها اكتشفت خطفها، والأب: أنقذت الشاب بعد تعطل الأسانسير،، والنيابة: المتهم تفوق على الشيطان

تصدر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت، وإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها بإلقائها في الحدائق بمدينة نصر.

النيابة: المتهم تفوق على الشيطان

وقالت النيابة فى مرافعتها: إن المتهم اعترف بالتعدي على الطفلة السودانية وقتلها بعد خطفها وهتك عرضها وقتلها، مستطردة: "المتهم تفوق على الشيطان فى أفعاله وجريمته".

وأضافت النيابة العامة أن المتهم أكد نيته على قتل الطفلة بعد أن كتم أنفاسها، ثم تخلص من جثمانها داخل حديقة قريبة، مؤكدة أن نيران شهوة المتهم التهمت الطفلة الصغيرة وحرقت قلوب أسرتها.



توقيع أقصى عقوبة

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، بعد ثبوت صحة قواه العقلية، مما يجعله مسؤولا عن الاتهام المنسوب إليه أمام المحكمة.

وتبين من التحريات أن عمر الطفلة أقل من سنة، ذات بشرة سوداء ترتدي من أعلى تيشيرت أبيض اللون في بني وعارية من الأسفل، وتبين وجود نزيف بالفم.

وباستكمال الإجراءات تم التوصل لأهل المتوفاة، وتم التقابل مع والدتها والتي ذكرت أن ابنتها تدعى جانيت، تبلغ من العمر 10 شهور، وأنها تركت الطفلة بصحبة شقيقتها أميرة أمام باب الشقة محل سكنها وخلدت للنوم، وبعد استيقاظها فوجئت باختفاء الطفلة.



شقيقة الطفلة جانيت كشفت أن المتهم خطف الطفلة وكتم أنفاسها

وبسؤال شقيقة جانيت السودانية، كشفت عن قيام شاب بحمل الطفلة والنزول بها، وخطفها وكتم أنفاسها، وأكدت والدتها أنها قامت بالبحث عن الطفلة لمدة 3 ساعات إلى أن عثرت عليها جثة بالحديقة الخلفية للعقار، وبسؤال والدها أيد ما جاء بأقوال زوجته.

وبسؤال الطفلة أميرة شقيقة جانيت السودانية كررت ما جاء بأقوال والدتها.



حارس العقار: عطل بالأسانسير وبداخله المتهم في توقيت اختفاء الطفلة

وتابعت التحريات: بسؤال حارس العقار ومقيم بذات العقار أكد تعطل مصعد العقار في توقيت اختفاء الطفلة، وأن أحد الشباب من العاملين المقيمين بنفس العقار (المتهم) كان بداخله، فقام بسحبه للأسفل وأكمل الشاب الصعود على السلم، وأشار إلى أنه لا يعلم أي بيانات عنه لكونه من المقيمين حديثا بالعقار.



قالت والدة الطفلة: إن ابنتها الكبرى اعتادت اللعب أمام العمارة السكنية التي يقطنون بها فاصطحبت يوم الواقعة الطفلة جانيت شقيقتها الصغرى، وتركتها بالشارع، وصعدت للشقة وعندما طلبت والدتها إحضار شقيقتها الصغرى، بحثت عنها فلم تجدها.

وأضافت والدة الطفلة أنها لم تتوقع اختطاف المتهم لابنتها واغتصابها وقتلها، إنما توقعت طلب فدية مقابل إرجاعها.

والد الطفلة: المتهم استغل انشغال شقيقتها ودخل بها لشقته

وقال والد الطفلة "جمعة بطرس": إن الواقعة بدأت يوم جمعة في تمام الساعة 6 مساءً عندما كانت الصغيرة تلعب مع شقيقتها وأطفال الجيران في الطابق الـ13، فاستغل المتهم انشغال شقيقتها واختطف الصغيرة ودخل بها شقته.

زوجته اتصلت به وأخبرته باختفاء طفلته

وأضاف أن زوجته تواصلت معه وأخبرته بخبر اختفاء الطفلة جانيت، فعاد مسرعًا من مكان عمله ليعرف ما حدث، فأخبرته زوجته أنها خرجت للعب مع شقيقتها الأكبر واختفت.

المتهم يسكن بنفس العقار ويعمل سائق دليفري

وتابع والد الطفلة أن المتهم يسكن بنفس العقار، ويعمل سائق دليفري بأحد المطاعم، ولا تجمعهم به أي علاقة، وأكد أنه أنقذه من الأسانسير بعد ما وقف به وكان يصرخ.

والد جانيت: “بنتي الكبيرة قالت لنا حد خطف أختي وحط أيده على بقها”

وخرج الأب مع تغيب ابنته بصحبة مجموعة من أسرتها للبحث عنها حول العمارة، ليجدها جثة هامدة وبدون ملابس، مؤكدا أن طفلته نزلت لتلعب مع شقيقتها الكبرى، وتركتها ورجعت لم تجدها.. وقالت لنا وهي خائفة: "واحد أخد أختي، وحط أيده على بقها وأنا كنت خايفة".

أقوال والد الطفلة: المتهم ترك الطفلة تنزف.. عذبها وسابها متبهدلة

وتابع الأب: المتهم ساكن في نفس العمارة في الدور اللي تحت مننا، ونزلنا ندور عليها حوالين العمارة، ولقيناها عندها نزيف بالأنف، بعد ما اعتدى عليها كان فيها الروح، وعذبها وسابها متبهدلة بدل ما يسترها.

وأضاف والد الطفلة أنه نزل إلى حارس العمارة لأن الأسانسير كان عطلان، فتبادر إلى ذهني أنها في الأسانسير فأسرعت لفتح الأسانسير، لكن لم أعثر عليها.

والد الطفلة: لقيناها ورا العمارة والمتهم خنقها ورماها

وأكمل والد الطفلة: رُحنا ندور عليها ورا العمارة وجدناها في منظر غريب.. المتهم خطفها واغتصبها وبعدين خدها في شنطة وهي فيها الروح وراح خنقها ورماها بدون ما يغطيها.

وأصدرت النيابة العامة بيانا فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية “جانيت جمعة بطرس”.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثة المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وأبانت التحقيقات وبسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث اعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.