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خارج الحدود

حرب مفتوحة، إطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل من عدة جبهات

صواريخ المقاومة،
صواريخ المقاومة، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل 3 مرات خلال اليوم، بعد إطلاق صواريخ من غزة ولبنان واليمن.

 

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على تل أبيب ووسط إسرائيل

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

 

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى، مضيفا أن سلاح الجو اعترض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

 

رصد مسيرة قادمة جنوبي سوريا في أجواء الجولان المحتل

كما رصد الاحتلال مسيرة قادمة من جنوبي سوريا اخترقت أجواء الجولان المحتل.

في ذات السياق، استهدفت غارتان جديدتان شنها الاحتلال الإسرائيلي، على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الإثنين، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، عقب إنذارات جديدة بالإخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي للمواطنين.

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