خبير استراتيجي يكشف أهداف إسرائيل غير المعلنة في غزة ولبنان وإيران

قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل دون الإعلان عنه في قطاع غزة، هو تدمير القطاع بشكل كامل حتى لا يمثل أي تهديد مستقبلي.

وتابع أن الهدف المعلن هو القضاء على حماس أو السيطرة على القطاع، لكن الهدف الرئيسي الذي تخطط له إسرائيل ولم تعلن عنه يمثل تدمير القطاع حتى لا يمثل أي تهديد مستقبلي لدولة الاحتلال.

هدف إسرائيل في جنوب لبنان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن نفس الهدف تسعى إليه إسرائيل في جنوب لبنان، فالذي يحدث حاليا هناك هو عدم وجود تهديد يأتي من الجبهة اللبنانية لمستوطنات إسرائيلية أو سكان شمال إسرائيل، والهدف الاستراتيجي من الحرب في جنوب لبنان وحزب الله هو القضاء الكامل وألا يمثل تهديدا مستقبليا لسكان شمال إسرائيل.

القتال مع إيران

وأشار إلى أنه بالنسبة لـ إيران فالوضع مختلف، فالقتال ضد طهران عن بعد، سواء باستخدام الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو التصريحات الإعلامية المتبادلة، وأسباب تأخير الرد الإسرائيلي على إيران يأتي في أعقاب عقد اجتماع المجلس الأمني المصغر لجلستين مطولتين لكي يحسم عملية الرد على إيران.

ولفت إلى أن مستخرج هذه الاجتماعات أنهم حددوا بعض النقاط وتركوا الأخرى لوزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وتم تحديده بالرغبة في هدف استراتيجي ومؤثر لدى إيران، ووضعوا بعض الضوابط من حيث التنسيق الكامل مع أمريكا في اختيار أو تنفيذ الهدف، موضحا أن الهدف غير المعلن بالنسبة لإيران هو إسقاط نظامها بحسب تصريح رئيس وزراء إسرائيل.