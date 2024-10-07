الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

دوي انفجارات في وسط إسرائيل، والبنتاجون لا يريد التصعيد

انفجارات في وسط إسرائيل،
انفجارات في وسط إسرائيل، فيتو

نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن شهود عيان أبلغوا عن سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

 

البنتاجون يؤكد العمل على تجنب توسع الحرب 

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، أن الولايات المتحدة تعمل على تجنب رد إسرائيلي على إيران، يؤدي إلى توسع الحرب فى المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بات رايدر، فى بيان صحفى: "نبذل جهودًا حثيثة لتجنب صراع إقليمي أوسع".

 

الدفاع الأمريكية تزعم حق إسرائيل فى الرد على إيران

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "نقر بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الإيراني لكننا نريد خفض التصعيد الإقليمي".

فى ذات السياق، قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن سيجري قريبا اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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