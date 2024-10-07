دوي انفجارات في وسط إسرائيل، والبنتاجون لا يريد التصعيد
نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن شهود عيان أبلغوا عن سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
البنتاجون يؤكد العمل على تجنب توسع الحرب
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، أن الولايات المتحدة تعمل على تجنب رد إسرائيلي على إيران، يؤدي إلى توسع الحرب فى المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بات رايدر، فى بيان صحفى: "نبذل جهودًا حثيثة لتجنب صراع إقليمي أوسع".
الدفاع الأمريكية تزعم حق إسرائيل فى الرد على إيران
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "نقر بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الإيراني لكننا نريد خفض التصعيد الإقليمي".
فى ذات السياق، قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن سيجري قريبا اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.