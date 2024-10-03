انفجار في تل أبيب وسط إسرائيل جراء هجوم بطائرة مسيرة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجار في تل أبيب وسط إسرائيل وسط أنباء عن هجوم بطائرات مسيرة على المدينة.



وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى). وقال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سكان أبلغوا عن سماع انفجارات في وسط إسرائيل.

مشاهد عاجله الان من تل ابيب بعد وصول مسيرات يدون تفعيل صافرات الإنذار والجيش يقول انه تم اعتراض المسيرات. #خبرني pic.twitter.com/zbWUNpxJFd — خبرني - khaberni (@khaberni) October 2, 2024

ووفقا للتقارير، سمع دوي الانفجارات في تل أبيب وهرتسليا وبتاح تكفا وغيرها من المناطق.

ونفذ حزب الله 27 هجوما الأربعاء ضد الجيش الإسرائيلي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه".‏

وقالت مصادر عبرية أن حزب الله أطلق 220 صاروخا على شمال إسرائيل الأربعاء ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق في الجليل الأعلى.

كما اندلعت حرائق في شمالي إسرائيل جراء سقوط الصواريخ.