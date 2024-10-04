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اقتصاد

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 18 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 8 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 17 إلى 27 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 15 جنيهًا.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 11 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
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الطماطم تتراجع 3 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

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أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

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